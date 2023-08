Operación Máximum II: nueve futbolistas fueron sancionados en Brasil

Los deportistas fueron sancionados con distintas penas, las que van desde los 360 ​​días a hasta los 720 días, además de multas ecnomómicas.

Brasil.- La nómina de futbolistas sancionados en marco de la investigación conocida como Operación Máximum II suma nuevos nombres.

Tras haber sido suspendidos de forma preventiva, 12 jugadores se presentaron este miércoles 9 de agosto ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD). Y la 2° Comisión Disciplinaria del organismo sancionó a nueve de ellos por manipulación de resultados en partidos del fútbol brasileño en 2022.

Los deportistas fueron sancionados con distintas penas, las que van desde los 360 ​​días a hasta los 720 días, por los auditores de primera instancia de la Justicia Deportiva.

En el juicio, el delantero Alef Mangueira Severino Pereira, ex del Coritiba, confesó haber participado en el esquema de manipulación. Dijo que se arrepintió y se puso a disposición para devolver los R$ 45.000 recibidos de los manipuladores. Alef testificó a través de una llamada desde Chipre. Aun así, el jugador fue sancionado con 360 días y multado con R$ 30.000 (USD 6.136).

El relator del caso, auditor Iuri Engel Francescutti, afirmó que el amaño de partidos es un problema grave en el fútbol mundial y debe ser enfrentado con rigor en Brasil. En la votación, el interventor dijo que el STJD no tolerará tales prácticas, pero siempre estará juzgando los casos escuchando a los contradictorios y sin prejuzgar.

“La respuesta que está dando la Justicia Deportiva es que no estamos siendo tolerantes con estas conductas ilegales, que quieren quitar todo el amor y la pasión del hincha por el fútbol. Estamos aquí, en cierto modo, preservando el mayor interés de los deporte que se basa en la integridad en el campo”, dijo el presidente de la 2° Comisión Disciplinaria del STJD, Carlos Eduardo Pontes Lopes Cardoso.

Sidcley Ferreira Pereira, ex de Cuiabá-MT; Jesús Emiliano Trindade Flores, ex de Coritiba-PR; y Pedro Henrique Azevedo Pereira, ex de Athletico Paranaense-PR; fueron absueltos por los auditores.

Una por una las sanciones

Nino Paraíba , atleta de Paysandu-PA; sancionado con 480 días y multa de R$ 40.000 (USD 9.204).

, atleta de Paysandu-PA; sancionado con 480 días y multa de R$ 40.000 (USD 9.204). Bryan Jahir García Realpe , atleta profesional cuyo último club en Brasil fue el Athletico Paranaense-PR; 360 días y multa de R$ 30.000.

, atleta profesional cuyo último club en Brasil fue el Athletico Paranaense-PR; 360 días y multa de R$ 30.000. Diego Porfírio da Silva, atleta del Desportivo Aliança-AL; 360 días más multa de R$ 30.000; más multa de R$ 40.000.

atleta del Desportivo Aliança-AL; 360 días más multa de R$ 30.000; más multa de R$ 40.000. Alef Mangueira Severino Pereira , atleta de Coritiba-PR; 360 días y R$ 30.000.

, atleta de Coritiba-PR; 360 días y R$ 30.000. Vitor Mendes, atleta del Atlético Mineiro-MG; 430 días y R$ 40.000.

atleta del Atlético Mineiro-MG; 430 días y R$ 40.000. Sávio Alves , deportista profesional cuyo último club en Brasil fue el Goiás-GO; 360 días y R$ 30.000.

, deportista profesional cuyo último club en Brasil fue el Goiás-GO; 360 días y R$ 30.000. Thonny Anderson , deportista de la ABC-RN; multa de R$ 40.000.

, deportista de la ABC-RN; multa de R$ 40.000. Dadá Belmonte , atleta de América-MG; 720 días y R$ 70.000.

, atleta de América-MG; 720 días y R$ 70.000. Igor Cárius, deportista de Sport-PE; BRL 540 días y BRL 50.000.

La denuncia del fiscal se basó en las pruebas recogidas por el Ministerio Público de Goiás, que impulsa la investigación. Cabe recordar que, recientemente, la 4° Comisión Disciplinaria del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) había recibido a otros ocho jugadores acusados en la investigación impulsada por el Ministerio Público de Goiás (MPGO). Y todos ellos habían recibido diferentes sanciones por su participación en un esquema de arreglo de partidos.

