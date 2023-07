Olga Levshina, BGaming: “iGB L!VE es un acontecimiento de enorme importancia para nosotros”

Olga Levshina, jefa de ventas de BGaming, habló con Focus Gaming News sobre la asistencia de la empresa a iGB L!VE en Ámsterdam.

Entrevista exclusiva – BGaming se está preparando para iGB L!VE y espera ser uno de los principales protagonistas del evento con nuevos e innovadores productos que presentar allí.

Para saber más sobre cómo será la presentación de BGaming en el evento, Focus Gaming News se sentó con Olga Levshina, jefa de ventas de la empresa.

¿Qué espera BGaming de su encuentro con la industria del juego en iGB L!VE? ¿Qué significa formar parte del evento?

BGaming asistirá a iGB L!VE como expositor este año con el objetivo de compartir aún más nuestra filosofía de convertir las apuestas en un juego.

También organizaremos un evento conjunto con SOFTSWISS en el entorno único de la Torre A’DAM de Ámsterdam para nuestros socios actuales y potenciales. iGB L!VE es muy importante para nosotros, ya que es uno de los mayores eventos de la industria y queremos aprovechar la oportunidad para comprometernos con los socios al máximo y unir a los mejores miembros de la comunidad del igaming. Será una plataforma para establecer relaciones sólidas y explorar futuras oportunidades.

También estamos encantados de mostrar nuestro vibrante e impresionante stand en Ámsterdam, que ha sido desarrollado en colaboración con el famoso artista callejero holandés I AM EELCO – reflejando nuestro compromiso con la creatividad.

¿Qué está preparando BGaming para la feria? ¿Tienen previsto presentar nuevos productos?

Los visitantes podrán encontrarnos en el stand N62 del 11 al 14 de julio, donde compartiremos nuestros últimos lanzamientos, como Gemhalla, inspirado en la mitología nórdica y desarrollado con la ayuda de la comunidad del Scatters Club, y Wild Chicago, con un cocodrilo criminal que seguro se convertirá en el favorito de los jugadores.

También compartiremos más detalles sobre nuestro programa de fidelidad, desarrollado para situar al jugador en el centro de nuestro negocio, algo que siempre ha sido uno de nuestros compromisos.

Uno de los aspectos más destacados de nuestro stand este año será la increíble obra de arte expuesta, creada por el talentoso muralista neoyorquino Eelco van den Berg, alias I AM EELCO. Eelco se ha asociado con BGaming para crear interpretaciones artísticas de algunos de nuestros personajes más populares, de juegos como Aztec Magic, Elvis Frog in Vegas y Book of Cats.

El trabajo de Eelco también estará disponible como mercancía de edición limitada para los visitantes de la feria.

El año pasado, BGaming se asoció con Stake para reforzar su oferta. ¿Qué puede decirnos de esta asociación?

Hace poco lanzamos nuestro juego personalizado Wild West Bonanza con Stake, que se desarrolló con la ayuda de los datos de preferencias de los jugadores, y seguimos desarrollando esta asociación lanzando Doddy and Haddzy Bonanza, con dos populares streamers, en exclusiva para los jugadores de Stake. Esta colaboración llamó incluso la atención del famoso streamer Roshtein, que habló de ella en su stream.

Nuestra dirección de juegos personalizados está ganando impulso, ya que ofrece la oportunidad de proporcionar experiencias personalizadas y únicas a los jugadores.

¿Cuáles son los principales retos de la empresa para los próximos meses?

En lo que queda de año, nuestro principal objetivo será ampliar nuestra huella en los mercados latinoamericanos, al tiempo que seguimos creciendo a nivel mundial, incluidos los principales mercados europeos.

Seguiremos desarrollando juegos de alta calidad y ayudaremos a nuestros socios a aumentar sus ingresos por ventas suministrándoles tragamonedas únicas e imaginativas. Nuestra cartera está en constante evolución y, además de los lanzamientos de juegos generales, producimos juegos personalizados y exclusivos para marcas de casinos online, y seguiremos desarrollando esta oferta en los próximos meses.