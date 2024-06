Oddsgate obtuvo el segundo puesto como «Mejor lugar para trabajar en IT» en Portugal

La compañía fue galardonada con la medalla de plata en el sector de IT.

Comunicado de prensa.- Después de recibir las certificaciones de Great Place to Work y Best Workplace en Portugal, Oddsgate recibió la medalla de plata al Best Place to Work en el sector de IT para empresas con hasta 50 empleados.

Desde finales de 2021, la empresa ha estado ofreciendo una plataforma integral y manteniendo su compromiso con sus socios y empleados.

Según la empresa, se caracteriza por sus prácticas de gestión y cultura organizacional que promueven la colaboración y el desarrollo continuo de sus profesionales. Diariamente trabaja para crear un ambiente laboral que no solo atrae nuevos talentos, sino que también ayuda a los miembros de su equipo a sentirse valorados y a mejorar sus habilidades.

Asimismo, implementa políticas inclusivas, ofrece oportunidades de crecimiento y mantiene un ambiente de trabajo flexible, lo cual ha sido crucial para la motivación y satisfacción de sus empleados.

«Trabajar en Oddsgate significa saber que tus ideas son valoradas y siempre hay espacio para crecer. Es un lugar donde el trabajo en equipo, la cooperación entre todos y el deseo de aprender van de la mano. Hay una política de trabajo seria pero relajada, lo que ayuda a que la vida diaria fluya aún mejor», comentó Nuno Jerónimo, director de recursos humanos de Oddsgate.

Además, la empresa trabaja en elevar los estándares del ambiente laboral y mejorar la satisfacción de sus empleados, fomentando un equilibrio saludable entre la vida personal y profesional.

«Oddsgate se compromete a crear una base sólida y mantener los principios y valores de la empresa basados en la responsabilidad, el rigor y el profesionalismo. Queremos retener a todo nuestro equipo valorando su aportación y mostrando lo agradecidos que estamos con cada uno de ellos. Ganar este premio, basado en la opinión exclusiva de nuestros empleados, nos proporciona la certeza de que estamos en el camino correcto. Estamos donde estamos hoy gracias al esfuerzo, determinación y trabajo duro de la familia Oddsgate», concluyó Jerónimo.