Nuevas normas para los influencers españoles que publiciten casas de apuestas

El Gobierno español puso nuevas reglas para aquellas personas que tengan más de dos millones de seguidores y ganen más de EUR 500.000. Entre las nuevas disposiciones se encuentran límites para la promoción de juegos de azar.

España.- El Ministerio de Economía y Transformación Digital ha elaborado un Proyecto de Real Decreto que aprobará de manera urgente para poner coto a los grandes influencers, youtubers y creadores de contenido en plataformas y redes sociales controlando los productos que publicitan, las comunicaciones comerciales y el contenido con el objetivo de proteger a los usuarios y, especialmente, a los menores de edad.

De esta forma, el Gobierno impone nuevas obligaciones de cara a 2024 a los influencers que ganen más de EUR 500.000 al año o tengan más de dos millones de seguidores, según ha publicado El Economista. Así, se asimilarán a nivel normativo a prestadores de servicio de comunicación audiovisual y deberán cumplir con parte de las obligaciones que impone la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en julio de 2022.

En cuanto a las casas de apuestas o juegos de azar, los influencers podrán seguir realizando publicidades, sin embargo, se establece una franja horaria exclusiva para este tipo de contenido. La comunicación comercial relacionada con apuestas o juegos de azar sólo podrá realizarse de 1:00 a 5:00 horas de la madrugada, a menos que se trate de un juego de lotería.

Los contenidos comerciales tampoco podrán incitar a los menores de edad a la compra de productos o determinado consumo aprovechando su inexperiencia o credulidad, no podrá animarlos a persuadir a sus padres o a terceros para que compren los productos, ni mostrar de forma injustificada a menores en situaciones peligrosas, según se explicó.

En materia publicitaria, la norma exige que las comunicaciones comerciales estén claramente diferenciadas del contenido editorial mediante mecanismos ópticos, acústicos o espaciales. Además, estos anuncios no podrán tener un nivel sonoro más alto que el resto del contenido. La Ley, además, prohíbe la publicidad encubierta o subliminal. Estos creadores de contenido no podrán anunciar tabaco, cigarrillos electrónicos o productos a base de hierbas. Tampoco podrán publicitar medicamentos o productos sanitarios que no respeten la normativa reguladora de la publicidad y actividades relacionadas con la salud.

El Ejecutivo sacará adelante este Real Decreto para terminar de desarrollar la Ley General de Comunicación Audiovisual que no aplicaba a estos creadores de contenido hasta que no se aprobara un reglamento para ellos. Ahora, el texto determina que los EUR 500.000 de ingresos fijados como umbral para someter a estas personas a las nuevas obligaciones deberán proceder de la comercialización que realicen (publicidad), los pagos que les ingresen las plataformas en las que trabajan, los pagos de sus abonados, los que reciban de las Administraciones Públicas o cualquier otro pago relacionado con su actividad. También aplicará a quien tenga una media de dos millones de seguidores o más y publiquen 24 o más vídeos al año.

Ver también: Brasil: avanza el proyecto de ley que prohíbe a influencers promocionar juegos de azar

La Ley General de Comunicación Audiovisual establece sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones que oscilan entre los EUR 10.000 hasta los EUR 1,5m, en función de los ingresos de quien las cometa y de la gravedad de la conducta. Se considera infracción muy grave incitar a la violencia o a la comisión de un delito.

El texto está sometido en la actualidad a audiencia pública hasta el 20 de diciembre para que los interesados puedan realizar aportaciones al texto. Según el Ministerio de Transición Digital, a través del trámite de audiencia pública “se posibilitará la participación de los posibles destinatarios de la norma”, es decir, de los influencers, vloggers o youtubers.