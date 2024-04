Ministerio de Hacienda brasileño publicó la ordenanza sobre métodos de pago para apuestas deportivas y juegos online

Los principales puntos del reglamento son la prohibición a las empresas de medios de pago de utilizar los recursos de los apostadores mantenidos en cuentas transaccionales para cubrir premios adeudados o cualquier otro gasto.

Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda publicó la Ordenanza N° 615, que establece reglas generales a observar en las operaciones de pago realizadas por los agentes autorizados para operar la modalidad de apuestas de lotería de cuota fija en territorio brasileño. La ordenanza está firmada por la subsecretaria de la Secretaría de Premios y Apuestas, Simone Aparecida Vicentini.

La ordenanza se divide en cuatro capítulos que tratan de Disposiciones Preliminares (Capítulo I); las Operaciones de Pago (Capítulo II), que se subdivide en los Aportes y Retiros de Recursos Financieros (Sección I), la Cuenta Transaccional (Sección II), la Cuenta Gráfica (Sección III) y el Pago de Primas (Sección IV); Gestión de Liquidez (Capítulo III) y Provisiones Finales (Capítulo IV).

Los principales puntos del reglamento son la prohibición a las empresas de medios de pago de utilizar los recursos de los apostadores mantenidos en cuentas transaccionales, incluso temporalmente, para cubrir premios adeudados o cualquier otro gasto bajo responsabilidad del agente operador. Además, el agente operativo tiene prohibido restringir el retiro del saldo financiero disponible de los apostantes, y los recursos financieros deben estar disponibles en la cuenta registrada del apostante dentro de las dos horas posteriores a la solicitud de retiro.

A opción del apostante, los premios recibidos podrán permanecer en la cuenta transaccional, registrada en la cuenta gráfica, para uso de sus créditos en nuevas apuestas, con el mismo agente operador.

Las empresas de medios de pago deben constituir una reserva financiera, como medida preventiva en caso de insolvencia o iliquidez, destinada a garantizar el pago de premios y otros valores adeudados a los apostantes, por un valor mínimo de R$ 5m (USD 953.000).

La prohibición a las empresas de medios de pago de permitir transacciones con plataformas que no hayan recibido autorización para operar apuestas de cuota fija entra en vigor después de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de publicación de la normativa específica de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda. A su vez, la cartera gubernamental es la que establece las reglas y condiciones para la obtención de la autorización para la explotación comercial de la modalidad de lotería de apuestas de contrapartida por parte de agentes económicos privados.

Aportes y retiros de recursos financieros

Los aportes y retiros de recursos financieros por parte de los apostantes, así como el pago de premios por parte de los agentes operadores, deberán realizarse exclusivamente mediante transferencia electrónica entre una cuenta registrada del apostante y la cuenta transaccional del agente operador, ambas mantenidas en instituciones financieras o sistemas de pago autorizados para operar por el Banco Central de Brasil.

Se entiende por transferencias electrónicas las órdenes de transferencia de recursos realizadas mediante Pago Instantáneo – PIX, Transferencia Electrónica Disponible – TED, tarjeta de débito o prepago, y transferencia en los propios libros (transferencia de libro), en el caso de cuentas mantenidas en la misma institución.

Se prohíbe al agente operador aceptar aportes financieros a través de efectivo, comprobantes de pago, cheques, activos virtuales u otro tipo de criptoactivos, pagos o transferencias desde una cuenta que no haya sido previamente registrada por el apostante, pagos o transferencias de terceros, tarjetas de crédito. o cualquier otro instrumento de pago pospago y cualquier otra alternativa de transferencia electrónica no prevista.

También está prohibida la actuación de instituciones no autorizadas para operar por el Banco Central de Brasil como intermediarias en operaciones de pago entre el apostador y el agente operador de apuestas, incluso a través de agentes de cobranza o gestores de pagos.

Asimismo, se prohíbe al agente operador permitir la realización de apuestas sin la previa liquidación de la transferencia electrónica de aportación económica a que se refiere el título de este artículo; conceder, en cualquier forma, un anticipo, adelanto, bonificación o ventaja previa, aunque sea meramente como promoción, publicidad o publicidad, para la realización de apuestas; celebrar una sociedad, convenio, contrato o cualquier otra forma de arreglo o ajuste empresarial para posibilitar o facilitar el acceso a operaciones de crédito o de desarrollo comercial por parte de los apostantes y promover o permitir el acceso, a través de su establecimiento físico o canales electrónicos, a la persona física o jurídica que otorga crédito o realiza operaciones de desarrollo comercial para los apostadores.

Cuenta transaccional

Es exclusivo de las instituciones brasileñas autorizadas para operar por el Banco Central de Brasil ofrecer cuentas transaccionales mantenidas por el agente operador de apuestas o servicios financieros de cualquier naturaleza que permitan a los apostadores: realizar aportes y retiros de recursos financieros ante el agente operador de apuestas o recibir los importes de los premios que se les adeuden.

Los recursos de los apostadores mantenidos en cuentas transaccionales constituyen activos separados, que no pueden confundirse con los del agente operador de apuestas; no son directa o indirectamente responsables de ninguna obligación del agente operador ni pueden ser objeto de arresto, secuestro, registro e incautación o cualquier otro acto de apremio judicial por deudas bajo responsabilidad del agente operador de apuestas; No constituyen el patrimonio del operador de apuestas, a los efectos de quiebra, recuperación judicial o extrajudicial, intervención o liquidación judicial o extrajudicial y no pueden darse como garantía de deudas asumidas por el agente operador de apuestas.

Cuenta gráfica

El agente operador pondrá a disposición una cuenta gráfica en su sistema de apuestas que permitirá a cada apostante gestionar sus operaciones y recursos financieros. Cada apostante informará el historial de los últimos treinta y seis meses de aportes y retiros de recursos financieros, los valores de las apuestas realizadas y los premios recibidos; el valor de las apuestas abiertas y el saldo financiero disponible.

El agente operativo tiene prohibido restringir el retiro del saldo financiero disponible de los apostantes, y los recursos financieros deben estar disponibles en la cuenta registrada del apostante dentro de las dos horas posteriores a la solicitud de retiro y el agente operativo tiene prohibido prometer u otorgar remuneración, en cualquier forma. o motivo, incidencia sobre las cantidades mantenidas por los apostadores en sus cuentas gráficas.

Pago de premios

El pago de los premios por parte del agente operador deberá realizarse exclusivamente mediante transferencia electrónica a favor de una cuenta bancaria o de pago previamente registrada en poder del respectivo apostante, mantenida en una institución financiera o de pago con sede y administración en el país, que esté autorizada de operar por el Banco Central de Brasil.

A opción del apostante, los premios recibidos podrán permanecer en la cuenta transaccional, registrada en la cuenta gráfica, para uso de sus créditos en nuevas apuestas, con el mismo agente operador.

Una vez finalizado el evento de temática deportiva real o una sesión del evento de juego virtual en línea sujeto a apuestas, el agente operador determinará el valor de los premios adeudados a los apostantes y el valor de su remuneración y procederá a la liquidación financiera. de las apuestas en abierto.

Los premios se abonarán a los apostantes ganadores en un plazo de hasta dos horas, a contar desde la finalización del evento de temática deportiva real o de la sesión del evento virtual de juego online objeto de las apuestas, mediante una transferencia electrónica entre la cuenta transaccional y la cuenta anterior del apostante registrado.

Una vez pagados los premios adeudados a los apostantes ganadores, en el caso de apuestas que se centren en eventos de temática deportiva real, el agente operador transferirá el importe correspondiente a su remuneración desde la cuenta transaccional a la cuenta propia de los mismos.

La transferencia se producirá después del final de una sesión, en el caso de un evento de juego virtual en línea, si el agente operador tiene derecho a la remuneración. Si no se celebra el evento de temática deportiva real o el evento de juego virtual en línea, imposibilitando determinar el resultado de la apuesta, el importe apostado será devuelto íntegramente a los apostantes mediante crédito en la cuenta gráfica, en el epígrafe de saldo financiero disponible. del apostador.

Gestión de liquidez

Los agentes operativos deberán implementar políticas para administrar la exposición a riesgos de liquidez que establezcan objetivamente una metodología para el cálculo de los límites de exposición; proporcionar procesos para medir, monitorear y mitigar la exposición al riesgo de liquidez en diferentes horizontes temporales, incluido el intradiario, y contener un plan de contingencia que detalla fuentes adicionales de recursos, responsabilidades y procedimientos para enfrentar situaciones de estrés de liquidez.

Los límites de exposición serán proporcionales al valor del patrimonio neto del agente operador, contenido en el último balance disponible, sin perjuicio de otros límites y reglas prudenciales que establezcan los agentes operadores. También debe mantener recursos suficientes en cuentas propias para cubrir los gastos operativos y cubrir los límites de exposición.

Se consideran fuentes de recursos adicionales, además del saldo disponible de las cuentas propias del agente operador, los límites de crédito para capital de trabajo preaprobados con instituciones financieras autorizadas para operar por el Banco Central de Brasil y otras fuentes líquidas de recursos que puedan ser utilizado por el agente operador si es necesario. La política de gestión deberá ser aprobada y revisada al menos anualmente por los administradores del agente operador.

Disposiciones finales

Los agentes operadores de apuestas observarán las normas fiscales aplicables al pago de premios a los apostantes publicadas por la Secretaría Especial de la Ingreso Federal de Brasil del Ministerio de Hacienda. Los contratos de prestación de servicios celebrados entre el agente operador de apuestas y las instituciones autorizadas para operar por el Banco Central de Brasil establecerán las obligaciones de las partes de cumplir con las disposiciones de la Ordenanza.

La prohibición a los creadores de sistemas de pago, así como a las instituciones financieras y de pago, de permitir o realizar transacciones que tengan por objeto realizar apuestas de contrapartida con personas jurídicas que no hayan recibido autorización para operar de contrapartida. apuestas previstas en el art. 21 de la Ley N° 14.790, entra en vigor transcurrido un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de publicación de un reglamento específico por parte de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, que establece las reglas y condiciones para la obtención de la autorización para la explotación comercial de la modalidad de lotería de apuestas de contrapartida por parte de agentes económicos privados en el territorio nacional.