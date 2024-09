Michele Stefanelli, Play’n GO: «Tenemos el objetivo de estar activos en todos los mercados regulados del mundo»

En una entrevista exclusiva con Focus Gaming News, el Líder de Ventas para LatAm y Sur de Europa de la compañía explicó los planes de cara a SBC Summit 2024, la repercusión que han tenido los últimos lanzamientos de la compañía y los planes a futuro.

Entrevista exclusiva.- Michele Stefanelli, Líder de Ventas para LatAm y Sur de Europa de Play’n GO, brindó una entrevista exclusiva a Focus Gaming News en la cual adelantó los planes de la compañía de cara a SBC Summit 2024. Además, ahondó en la recepción del público que tuvo el lanzamiento de “Rich Wilde and the Tome of Insanity”, el crecimiento de Play’n GO Music y cuáles son los próximos pasos que dará la compañía.

¿Cómo se está preparando la compañía para SBC Summit 2024 y cuáles son las expectativas para el evento?

Este año enviaremos un equipo pequeño y concentrado al SBC Lisboa. ¡Estamos emocionados por el espectáculo! Como siempre, esperamos conocer clientes, antiguos y nuevos, y explorar formas de trabajar juntos. Siempre estamos buscando adquirir nuevos negocios y estamos tratando de ponernos al día con nuestros clientes.

Uno de los últimos lanzamientos de la compañía, “Rich Wilde and the Tome of Insanity”, se ha convertido en un gran éxito. ¿Esperaban esto? ¿Cuáles cree que son las claves que hicieron que este juego fuera tan especial?

Teníamos grandes esperanzas en “Rich Wilde and the Tome of Insanity”, y es bueno ver que esas esperanzas se hacen realidad. El juego ha sido un enorme éxito y, en la primera semana de su lanzamiento, tuvo las mejores métricas de cualquier juego que hayamos lanzado en casi 10 años.

Lo que hace que un juego sea exitoso no es tan sencillo de entender; si lo fuera, ¡nuestro trabajo sería mucho más fácil! Sin embargo, en Play’n GO creemos que algunos elementos conforman la fórmula general de un juego exitoso. Con Rich Wilde and the Tome of Insanity, teníamos el modelo para un juego fuerte que ya existía en su predecesor, Rich Wilde and the Tome of Madness. Para esta secuela, queríamos honrar el juego original y al mismo tiempo desarrollar la historia para mantener a los jugadores interesados. Estamos orgullosos de la mecánica, los gráficos, la banda sonora y todo lo que implica crear un juego como Tome of Insanity. ¡Es agradable cuando vale la pena!

“Rich Wilde and the Tome of Insanity ha sido un enorme éxito y, en la primera semana de su lanzamiento, tuvo las mejores métricas de cualquier juego que hayamos lanzado en casi 10 años».

Play’n GO ha presentado recientemente su Reporte de Sostenibilidad. ¿Qué importancia tiene para la empresa tener un enfoque sostenible en la industria del juego?

Creemos que el único futuro realista para nuestra industria es uno sostenible. A nivel macro, solo tenemos un planeta, por lo que estamos explorando formas de reducir nuestras emisiones de carbono y tenemos el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030. Estamos en camino de lograr este objetivo, que es algo importante para todos en Play’n GO.

A un nivel más microindustrial, creemos en la necesidad de vendernos primero como una industria del entretenimiento. Tenemos constancia de que queremos que los juegos de compra de bonificación se prohíban por completo, creyendo que son un producto depredador y perjudicial para los jugadores. Pedimos activamente regulación e impuestos en todos los mercados. Creemos firmemente que este es el mejor camino hacia un futuro sólido para nuestra industria.

¿Play’n GO está trabajando en nuevos acuerdos para seguir creciendo en diferentes mercados?

Tenemos el objetivo declarado públicamente de querer estar activos en todos los mercados regulados del mundo. Recientemente, lanzamos Betway en Sudáfrica y estamos buscando oportunidades para crecer en todo el continente. Siempre estamos abiertos a nuevos negocios en todos los mercados regulados en los que operamos.

Ver también: Play’n GO suma un nuevo capítulo a la serie de slots «Joker» con «Mirror Joker»

Play’n GO Music se lanzó en diciembre. ¿Cuál ha sido su recepción hasta el momento?

¡Excelente! Colaborar con todos en el equipo MoneyGram Haas F1 Team ha sido divertido y a principios de este mes colaboramos con el artista canadiense de EDM Humansion para producir un sencillo para ese equipo que ha tenido muy buena acogida. Por supuesto, como ocurre con cualquier marca nueva, se necesita tiempo para establecerse, pero tenemos una marca matriz muy sólida en Play’n GO y estamos entusiasmados con lo que Play’n GO Music producirá a continuación.

¿Cuáles son los principales desafíos para el resto del año?

Como cada año, queremos seguir creciendo lo mejor que podamos. Esta industria es altamente competitiva y avanza muy rápido, por lo que si no creces, te estás achicando. Además de SBC Lisboa, G2E está en nuestro horizonte en Las Vegas el próximo mes, y mucha de nuestra gente está ocupada preparándose para esa feria. Tenemos algunos juegos emocionantes en nuestra hoja de ruta que esperamos lanzar al mundo y, al entrar en el cuarto trimestre, queremos terminar el año con fuerza.