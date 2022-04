México: versiones contradictorias respecto al allanamiento en el casino de Jorge Hank Rhon en Tijuana

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) asegura estar trabajando en una investigación en relación al casino del Grupo Caliente, mientras que desde la empresa aseguran que no se presentó la orden de allanamiento correspondiente.

México.- Esta semana se desató una polémica en Tijuana luego de que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) ordenase este martes un allanamiento para registrar las instalaciones del Hipódromo-Casino de Agua Caliente, perteneciente al empresario Jorge Hank Rhon. Desde el grupo Caliente aseguran que no entraron a las instalaciones porque no tenían la orden correspondiente.

La FGE dio a conocer que un elemento del Ministerio Público y agentes de la dependencia se desplazaron a las inmediaciones del casino propiedad de Jorge Hank Rhon.

“La presencia de los agentes derivó como resultado de realizar una diligencia para recabar datos de investigación de trámite normal para la integración de una carpeta, de la cual no se puede dar mayor información por respeto al debido proceso”, informó la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, los agentes ingresaron a las oficinas de la presidencia de la empresa durante el mediodía de este martes 26 de abril para cumplir con las diligencias correspondientes a las investigaciones por la privación ilegal de la libertad Óscar Gómez Islas, empleado de la empresa desaparecido en el lugar.

Por su parte, Martina Martínez, encargada de Relaciones Públicas del Grupo, aseguró que los agentes no pudieron entrar a las oficinas al no tener órdenes de cateo debidamente elaboradas y agregó que no pasaron de los estacionamientos del casino, el hipódromo y el estadio de los Xolos.

Aclaró que sí hablaron con los abogados, pero no les presentaron una orden de cateo, razón por la que no pudieron ingresar. El propietario, Jorge Hank estuvo al tanto del operativo y autorizó los movimientos en el interior, siempre y cuando contaran con una orden.

“Tanto el ingreso a las instalaciones como las entrevistas con empleados fueron con estricto apego a derecho y bajo consentimiento de la representación legal de la empresa, por lo que no requiere un proceso judicial para la autorización del ingreso”, se lee en la tarjeta informativa que emitió la fiscalía.

Luego establece que “La Fiscalía General del Estado a través de la Agencia Estatal de Investigación seguirá trabajando con el objetivo de esclarecer la investigación que les ocupa”.

Por otro lado, Martina Martínez aclaró que “es totalmente falso que vengan por él (Hank Rhon). Hasta ahorita no han preguntado, no han preguntado por Jorge Hank, no han hecho el intento de detenerlo, no han dicho que vienen a detenerlo a él. Están aquí, estamos esperando ver de lo que se trata y el motivo de su visita”.

El hombre por el cual se integró la carpeta de investigación habría sido reportado como desaparecido por testigos que presenciaron su secuestro al exterior de Galerías Hipódromo, lo cual habría sido efectuado por sujetos armados.

