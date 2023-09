México: casino ilegal buscaría abrir en Coahuila

Se dio a conocer una publicación en la red social Facebook que ofrece vacantes para trabajar en un establecimiento de juego, a pesar de que no está permitido abrir este tipo de lugares en el estado.

México.- A pesar de que el estado mexicano de Coahuila prohíbe la apertura de casinos, se dio a conocer una publicación en la red social Facebook que ofrece vacantes para trabajar en un establecimiento de este tipo.

El aviso sobre el negocio se publicó en el grupo de Facebook Empleos Monclova, Frontera y la región, donde informa que supuestamente se ubicará en la colonia Anáhuac, a un costado de una casa de empeño. “Casino House por apertura solicita: Vendedor de servicio y guardias. Te ofrecemos salario más propinas, prestaciones de ley, salario semanal sin semana de fondo”, menciona la publicación.

A pesar de que el aviso indica que busca vacantes, no brinda mayores precisiones sobre el tipo de empleo o las características del local que buscarían abrir en la zona.

El estado mexicano de Coahuila no autoriza la instalación de casinos y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ratificó su posición en enero de este año. El mandatario aseguró que no autorizará ningún establecimiento de juegos durante su gestión.

“No daré marcha atrás a todas las decisiones que he tomado en mi administración, es decir, no habrá casinos, no habrá giros negros, no cambiaremos horarios, no daremos flexibilidad a lo que un día nos llevó a los períodos de inseguridad, quiero ser muy claro y enfático, porque al final de un sexenio se piensa que se pueden dar más permisos o que se pueden abrir unas cosas, algunos giros que fueron dañinos para Coahuila en su momento… No autorizaré”, aseveró el gobernador en conferencia de prensa.

El 11 de septiembre del 2012, se reformó la fracción III del artículo 158- U, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, donde se estableció que queda prohibido para los 38 municipios de Coahuila, otorgar permisos de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, cualquiera que sea su denominación.

