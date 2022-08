Merkur prepara su regreso a G2E en Las Vegas

Merkur está haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar que la próxima Global Gaming Expo marque otro hito positivo en la reputación y el éxito internacional de la marca.

Comunicado de prensa.- Regresando a su ubicación familiar en el Sands Expo Center, Las Vegas, en el stand 3353, MERKUR presentará con orgullo la fuerza, profundidad y diversidad de su cartera de productos.

A MERKUR se unirán y recibirán el apoyo de las empresas hermanas edict eGaming, los innovadores en tecnología de manejo de efectivo GeWeTe y MERKUR eSolutions, que presentarán la innovadora billetera electrónica de carga útil que brinda la forma más fácil de convertir efectivo en dinero electrónico.

La marca MERKUR está definida por las frases gemelas “Fueled by Tradition” y “Powered by the Joy of Playing” y la presentación del producto en G2E será plenamente representativa de esos objetivos y ambiciones. En la brecha de tres años entre los dos eventos G2E “en vivo” más recientes, las salas de tragamonedas de todo el mundo se han vuelto dominadas principalmente por máquinas tragamonedas progresivas vinculadas.

El progreso de los ‘enlaces’ se ha convertido en los productos ‘imprescindibles’ para el entretenimiento de juegos exitoso. En G2E MERKUR destacará los nombres más recientes y más importantes, como Link Zone y Solar Link, que ya han tenido un gran éxito, y ahora se une Red Pocket, de temática china, que, como es el caso con todos los enlaces MERKUR, tiene su selección de base individual dedicada. juegos para que los jugadores obtengan acceso al Jackpot progresivo multinivel.

En la cultura china, el color rojo es significativo para la prosperidad y la buena fortuna. Para ocasiones especiales (cumpleaños y año nuevo chino, por ejemplo) se regalan sobres rojos que contienen el llamado “dinero de la suerte”. Red Pocket presenta estos bolsillos rojos como una función que actualiza ciertos símbolos del juego a símbolos dorados para obtener premios más altos y, cuando se recolectan cinco sobres, se ingresa al Red Pocket Jackpot. Una pantalla completa (15 símbolos) otorga el Gran Premio Mayor.

El diseño del gabinete y la integración con grandes juegos siempre ha sido una fortaleza de MERKUR y G2E contará con pantallas de Avante Curved Plus, para juegos UHD especiales, el Allegro Trio alojando Link Zone y, por separado, la última evolución del MERKUR Mystery Jackpot. El Avantgarde Max Trio presenta exhibiciones de nuevas mezclas de multijuegos, incluidos China Charms y The Fortunes of Fulu Chen.

Un factor muy significativo en la gama de productos G2E de MERKUR es la gran importancia que tiene la feria para los visitantes y socios comerciales que asisten de todos los países de América Latina. Esos asistentes a la feria, en particular los de México, tienen que llegar a considerar a G2E como su exposición ‘casa’ y los equipos internacionales de MERKUR estarán presentes en profundidad para darles la bienvenida.

Detrás de este factor importante, Athanasios ‘Sakis’ Isaakidis, director ejecutivo internacional, declaró: “La creencia de MERKUR es que veremos una gran cantidad de visitantes de toda América Latina en Las Vegas.

“Nuestros equipos de Argentina, Colombia, México y Perú estarán presentes en Las Vegas y completamente listos para presentar la última edición de nuestra cartera de productos a todos nuestros clientes, socios comerciales y visitantes. ¡Nuestro último G2E ‘totalmente en vivo’ en 2019 fue un espectáculo excelente y nuestra determinación para el evento de 2022 será dar un paso más y actualizar ‘excelente’ a ‘sobresaliente’!