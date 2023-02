Merkur está listo para mostrar sus últimos productos en ICE London 2023

Merkur Gaming regresa a ICE London con un catálogo de productos renovado e innovaciones. Además, habrá una gama de empresas subsidiarias de Merkur presentes en el evento.

Nota de prensa.- ICE está de vuelta, en su formato y estilo tradicional, así que bienvenidos una vez más al entorno familiar del Hall N4 del Centro de Exposiciones y Conferencias ExCel y también a la presentación de MERKUR’S World of Gaming.

Este año, en el stand de MERKUR en ICE London habrá una variedad de empresas subsidiarias de MERKUR que demuestran claramente la diversidad y la posición omnicanal del Grupo.

Además de MERKUR GAMING, estará MERKUR Dosniha de España con sus mejores selecciones de juegos para los sectores de casino, arcade y gastronomía. La subsidiaria MERKUR GAMING de Países Bajos tienen un gran éxito tanto en las operaciones de arcade como de casino. Los reyes del manejo de efectivo, GeWeTe, presentan sus últimas innovaciones de productos al igual que MERKUR eSOLUTIONS, quienes mostrarán cómo están brindando soluciones omnicanal de vanguardia que unen el mundo físico y el iGaming.

Finalmente, Blueprint Gaming y Blueprint Operations del Reino Unido mantendrán con orgullo la bandera ondeando en su evento local y edict eGaming GmbH demostrará su solución de agregador de edict que migra con éxito los títulos de tragamonedas MERKUR más famosos al mundo en línea.

El director ejecutivo internacional de Merkur Gaming, Athanasios ‘Sakis’ Isaakidis, dijo: “ICE 2023 verá a MERKUR presentar una amplia variedad de nuevos títulos de juegos, con temas tomados de una amplia gama de escenarios de juego.

“Estén atentos al nuevo Green Amulet, The Primal Rivals, Heart of Maya, Kong’s Temple y Reels of Flame: títulos y estilos de juegos para todos los gustos.

“Junto con los nuevos títulos de juegos individuales, viene un nuevo gabinete de juegos: Zonic. Instalado en un área designada del stand hay un nuevo gabinete que ya ha sido ampliamente probado en el mercado nacional alemán, ahora Zonic (que está disponible en versiones de pantalla dúo y trío) se internacionaliza y está listo para triunfar”.

MERKUR está totalmente comprometido a tener un gran impacto en uno de los eventos de juegos B2B más grandes y prestigiosos, ICE. Mostrarán una gama ampliada de soluciones de jackpot progresivo vinculado, que incluyen Link Zone, Solar Link, Red Pocket Jackpot, de gran éxito, y dos nuevos productos de temática asiática: China Charms y Fortunes of FuLu Chen.

La alineación también incluye el premio mayor Five Linked recientemente presentado y la pantalla MERKUR Mystery, junto con las últimas mezclas de multijuegos por las que MERKUR es reconocido y una presentación en vivo de su ruleta MERKUR de primera línea. Con tanto para ver y jugar, hay algo para todos.