Megapari compartió sus resultados y logros obtenidos a lo largo de 2022

Megapari destacó que, a lo largo de 2022, alcanzó una alta tasa de retención del 80 por ciento.

Comunicado de prensa.- Fundada en 2019 bajo los auspicios y la gestión de VdSoft & Script Development N.V. como licenciatario de Curacao Gaming Authority con número de licencia 365/JAZ. Megapari es un prolífico y activo servicio de apuestas deportivas y casino en línea con dinero real.

La interacción de las funciones y soluciones modernas de iGaming de Megapari, el catálogo de juegos lucrativo y entretenido y la disposición centrada en el cliente ha facilitado la primacía de la plataforma.

Obteniendo así dos nominaciones consecutivas al premio Rising Star of the Year en los SBC Awards Latinoamerica 2022 y al Rising Star Award en los próximos EGR Nordics Awards 2023.

MegaPari ha trabajado arduamente para mantener y aprovechar su rápido crecimiento, a pesar de la gran competencia en la industria del iGaming. Se puede acceder a esta plataforma de apuestas en línea desde cualquier lugar del mundo, excepto en países donde los juegos de azar están prohibidos.

Además, MegaPari es popular en los principales mercados como América Latina (Brasil, Argentina, etc.), la CEI (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán, etc.), Europa del Este (Croacia, Serbia, Macedonia, etc.), Medio Oriente, Asia, África del Norte, Sudáfrica, etc. Desde la fundación de MegaPari, la cantidad de nuevos jugadores en todos los mercados objetivo se ha multiplicado por 15.

MegaPari registró un aumento de 10 veces en el número de jugadores diarios activos, lo que resultó en una alta tasa de retención del 80 por ciento. MegaPari logró estas sorprendentes estadísticas mediante la implementación de estrategias de marketing omnicanal, atención al cliente profesionalmente proactiva, asociaciones de afiliados, equipos de retención VIP y la provisión de múltiples canales de comunicación para el alcance. Por lo tanto, MegaPari combina de manera innovadora enfoques individuales en los segmentos B2B y B2C.

MegaPari ha invertido mucho en sus productos y servicios de apuestas digitales para ofrecer a sus clientes una rica experiencia de juego. En consecuencia, la plataforma MegaPari está disponible a través de aplicaciones móviles y un sitio web móvil especial.

Como sitio web polivalente, los segmentos de casino y apuestas deportivas atraen la diversidad y las preferencias de apuestas de los jugadores. El casino MegaPari sigue siendo uno de los principales centros de apuestas de casino en línea debido al alto RTP de sus juegos de casino, su alta tasa de pago y la sólida asociación que tiene con proveedores de software de juegos de casino de primer nivel.

Los fanáticos de los deportes se sienten como en casa en la casa de apuestas MegaPari porque les ofrece cuotas de apuestas de alto pago y grandes mercados de apuestas. A los clientes nuevos y existentes se les ofrecen cantidades sustanciales de premios en metálico a través de ofertas de bienvenida, promociones, bonificaciones y otras ventajas beneficiosas en ambos segmentos de la plataforma.

La plataforma está localizada en más de 60 idiomas internacionales para ayudar a que los clientes se adapten rápidamente a la plataforma.

MegaPari analiza cuidadosamente los segmentos del mercado y crea campañas de marketing y rendimiento, teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de los jugadores en cada ubicación geográfica específica.

Los clientes no enfrentan dificultades con respecto a las soluciones de pago porque existen más de 60 proveedores de pago para pagos de retiro y depósito. Con un equipo de soporte multilingüe, comprensivo y receptivo, MegaPari trata todas las consultas de los clientes de manera rápida y sin complicaciones.

En 2023 y más allá, Megapari se centrará en fortalecer su equipo, prestar atención a la adquisición de talento, ampliar su base de socios afiliados para mantenerse al día con resultados impresionantes y con miras a convertirse en una marca destacada en la industria de iGaming.