Mateo Lenoble, Sportradar: «Para nosotros, como empresa de tecnología deportiva, Brasil es un mercado clave»

Mateo Lenoble, director regional de ventas LatAm de Sportradar, habló sobre la participación de la empresa en SiGMA Americas 2024, los desafíos regulatorios en la región y los planes futuros para el mercado latinoamericano.

Entrevista exclusiva – Focus Gaming News conversó con Mateo Lenoble, director regional de ventas LatAm de Sportradar, sobre la experiencia de la empresa en SiGMA Americas 2024 y sus planes para el futuro.

¿Cuál es el balance para Sportradar en la SiGMA Americas 2024?

Nuestras expectativas eran altas y nos sorprendió positivamente. SIGMA crece cada año con una gran y cualificada audiencia. Por lo tanto, destaco las varias oportunidades para la conexión y el intercambio entre los principales actores del sector. En esta edición, más de 50 ejecutivos de Sportradar estuvieron presentes en el evento.

Participamos en dos paneles este año. El primero, ‘Betting on the Present – Approaches to the Brazilians’ Immediate Mindset’, tuvo como objetivo analizar cómo las empresas de apuestas pueden adaptar sus operaciones para satisfacer la demanda inmediata de los jugadores brasileños.

El segundo fue ‘Paris 2024 Olympics: Betting on Sport and Integrity’, centrado en el panorama de las apuestas deportivas durante los Juegos Olímpicos de París 2024, las inversiones de las federaciones en tecnología para mantener la integridad de las competiciones y evitar la manipulación.

Además, nuestro CEO Carsten Koerl – en su primera visita de negocios a Brasil – participó en un excelente panel sobre el mercado en América Latina y Brasil, destacando cómo la región es importante para Sportradar.

¿Qué productos de Sportradar captan la atención de los visitantes?

Desde el punto de vista de las ventas, la atención se centró en los servicios gestionados de negociación, los servicios de marketing como los anuncios, las herramientas de participación en las apuestas y ORAKO, la solución integral de gestión de cuentas de jugadores y apuestas deportivas de la empresa.

¿Cuáles fueron los temas de debate más relevantes de esta edición clave en medio del actual panorama regulatorio en Brasil?

El sector de las apuestas está en constante evolución, con cambios en la regulación que crean nuevas directrices y oportunidades para los operadores. Como socios de cientos de operadores del sector, debemos ser receptivos a los cambios normativos y ayudar a nuestros clientes a relacionarse con sus clientes de forma conforme a la normativa.

América Latina es actualmente una mezcla de mercados regulados y no regulados. Cuando se regula el mercado, y tuvimos esta experiencia en Argentina y Colombia, las marcas locales e internacionales tienden a fortalecer y hacer crecer el mercado.

Para nosotros, como empresa de tecnología deportiva, Brasil es un mercado clave. Llevamos muchos años operando aquí y somos un actor muy importante para todos los operadores de apuestas deportivas del país.

¿Están trabajando en nuevas herramientas a medida que el mercado de las apuestas deportivas sigue creciendo?

En Sportradar, estamos continuamente evaluando cómo aprovechar las tecnologías nuevas y emergentes para resolver los problemas de los clientes e impulsar el valor empresarial.

Entendemos que la IA tiene un enorme potencial en todos nuestros productos y servicios, con especial atención al desarrollo de nuestras capacidades de Visión por Computador como una forma de mejorar nuestros productos con un mayor volumen de datos y conocimiento.

El papel de Sportradar es ser innovadores, trabajando estrechamente con los socios titulares de derechos para continuar desarrollando la próxima generación de productos de apuestas que transformarán la industria.

Tenemos más de 20 años de datos históricos y ahora la capacidad de recopilar datos en profundidad. Es una combinación poderosa y un punto de partida inigualable para la innovación de productos.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la empresa en el mercado latinoamericano?

Latinoamérica se está convirtiendo en una región cada vez más importante, debido al aumento de los niveles de renta, el crecimiento del acceso a Internet y la evolución de los sitios web de juegos en línea. El juego tiene una comunidad de más de 250 millones de usuarios en la región y se espera un gran crecimiento en los próximos años.

Brasil es un mercado dinámico y crecerá aún más tras la regulación. El fútbol es el deporte más popular en Brasil y, con la regulación de las apuestas deportivas, es probable que aumente la demanda de contenidos de fútbol en la región. Según la investigación, el gasto brasileño en juegos y apuestas en línea alcanzó alrededor de US$11B en 2023.

Brasil ha sido un foco estratégico para nosotros y nos hemos asociado con las principales ligas como la CONMEBOL y la CBF mientras servimos a muchos clientes que operan en la región.

Sportradar está bien posicionada para abordar este mercado emergente con su cartera de productos y soluciones líderes en la industria: «Integrity, Managed Trading Services», la plataforma ORAKO, Marketing Services (ad:s) y AV.

¿Están trabajando en nuevas alianzas en Brasil?

Sportradar es reconocida por su amplia gama de productos y servicios para la industria de las apuestas deportivas, incluyendo datos, una plataforma completa de apuestas deportivas y servicios gestionados, y ha establecido una fuerte presencia en el mercado brasileño. Puedo destacar los servicios gestionados de Sportradar como un producto clave de gestión de riesgos y de apuestas para los operadores.

Lo bueno de Sportradar es que el mercado brasileño ya nos conoce muy bien. Cada vez que hay un nuevo trader o una nueva persona interesada en crear una operación, ya se dirigen a nosotros. Partimos de un punto muy alto en el que ya somos conocidos en el mercado.

2024 está siendo un año apasionante en Sportradar y nos tiene bien posicionados y expectantes ante las oportunidades que nos esperan en los próximos meses.

¿A qué otros eventos del sector tienen previsto asistir próximamente en la región y por qué cree que es importante participar?

Sportradar, como empresa líder mundial en tecnología deportiva, está presente en todos los eventos relevantes para debatir sobre el presente y el futuro del sector. Asistiremos a SPORTEL en Buenos Aires, SBC Norteamérica, Perú Gaming Show, G2E en EE.UU., además de eventos en EE.UU., Europa y APAC a lo largo del año.