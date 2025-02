Mark Schmidt, EveryMatrix: «Es la primera vez que exponemos en SiGMA África y será nuestra mayor presentación en el continente hasta la fecha»

El responsable de ventas de EveryMatrix en África reflexiona sobre el evento que se llevará a cabo en Sudáfrica y revela cuáles son las principales expectativas que la compañía tiene para este año para la región.

Entrevista exclusiva.- Mark Schmidt, jefe de ventas en África de EveryMatrix, habló con Focus Gaming News antes de SiGMA África, evento que se llevará a cabo en Sudáfrica el 10 y 11 de marzo. En una entrevista exclusiva, habló de la experiencia de la empresa en el mercado africano.

¿Cuáles son los objetivos principales de EveryMatrix al participar en SiGMA África?

Esta es la primera vez que exponemos en la feria y será nuestra mayor presencia en África hasta la fecha. Los expertos en casinos, deportes y afiliados de EveryMatrix estarán disponibles para discutir, demostrar y discutir nuestra tecnología transformadora llave en mano, así como los mejores productos modulares que se pueden usar de forma independiente o unirse para impulsar operaciones completas.

El evento se llevará a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un mercado en el que nos estamos enfocando ampliamente con una oficina aquí y recursos adicionales que se incorporarán a finales de este año y en 2026, lo que nos brindará una ventaja significativa sobre nuestros competidores que han intentado y no han podido trabajar con operadores locales mientras estaban radicados en el extranjero.

¿Qué productos planean exhibir en el evento?

Si nos fijamos en nuestros resultados de los últimos años, hemos batido récords año tras año. Es por eso que somos el proveedor de más rápido crecimiento de la industria. Lo que estamos haciendo es reinvertir las ganancias en nuestros productos que podemos ofrecer a nuestros socios en todo el mundo, incluida África.

Específicamente en Sudáfrica, ofrecemos el agregador de casinos más grande de la industria (SlotMatrix) con 34,000 juegos de cientos de estudios premium integrados, incluido nuestro propio contenido de EveryMatrix Games y nuestra reciente adquisición Fantasma Games.

Nuestros productos de apuestas deportivas y feeds de probabilidades OddsMatrix son los mejores de su clase, con más de 170 000 eventos en vivo y en juego cada mes. Ofrecemos productos localizados y específicos del mercado, como las carreras de caballos, que son imprescindibles para el 90 por ciento de las casas de apuestas aquí.

Si no tienes un producto de carreras de caballos adecuado, muchas personas aquí no te consideran un operador serio. Nuestro nuevo producto de carreras de caballos, desarrollado tras la adquisición de FSB, se encuentra ahora en fase de lanzamiento, por lo que verán mucho más en los próximos meses.

En Sudáfrica hay varios otros deportes que son cruciales, como el rugby, el cricket y el golf, que deben ofrecerse a un alto nivel. Podemos hacer eso y más.

Nuestro producto de casino BonusEngine también lidera el camino al ofrecer a los operadores opciones de bonificación transversales totalmente configurables junto con JackpotEngine, donde las marcas pueden agregar jackpots configurables a cualquier juego. Si nos fijamos en los bonos que reciben los jugadores, son los mismos bonos estándar que han estado recibiendo durante años. Todos estos productos personalizados y hechos a medida revolucionarán el mercado sudafricano.

¿Qué tendencias de la industria dominarán las conversaciones en SiGMA África?

Espero que la gente discuta aquello con lo que muchos de nuestros prospectos y contactos aquí y en toda África se sienten frustrados todos los días; cómo los proveedores heredados y sus tecnologías heredadas están arrastrando a muchos operadores aquí.

Este no es solo un problema sudafricano. Está en todo el continente. Es común que los proveedores tradicionales prometan demasiado y no cumplan lo suficiente. Si habla con un operador en Nigeria, Kenia o Sudáfrica, a lo largo de los años recibirá la misma respuesta que le prometieron al mundo, pero solo obtuvo una décima parte de lo que esperaba. En Sudáfrica, los operadores carecen de opciones de tecnología llave en mano de alta calidad desde hace 20 años.

Los proveedores existentes tardan en implementar funciones. Son adecuados cuando se trata de carreras de caballos, pero débiles en todas las demás verticales. Esto ha permitido a las empresas pensar que pueden ofrecer algo nuevo, pero los operadores sudafricanos están hartos de lo que se ven obligados a utilizar y están aprovechando la oportunidad para hablar con proveedores probados y confiables que están ingresando al mercado, como EveryMatrix.

Tengo la suerte de tener muchas amistades cercanas de nivel C con ejecutivos que dirigen operaciones aquí y sus frustraciones nunca terminan con lo que están trabajando. Comparo lo que hacen algunos de ellos con intentar ganar una carrera de Fórmula Uno con una bicicleta. Simplemente nunca sucederá.

La mayoría de los operadores sudafricanos también utilizan un puñado de proveedores que cubren el 80 por ciento del mercado, pero es el mismo conjunto de productos, la misma oferta de casino y la misma interfaz.

El único diferenciador frontal son algunos cambios cosméticos en términos de ondas de color.

Contamos con tecnología comprobada que genera crecimiento constante y continuo para nuestros clientes en todo el mundo. Sabemos que los productos que tenemos son los mejores de su clase y estamos seguros de que podemos entregarlos en Sudáfrica, marcando una gran diferencia en la experiencia de nuestros clientes y sus jugadores.

¿Puede contarnos más sobre la inversión que está realizando en Sudáfrica en particular?

Muchos proveedores lo han intentado pero no han tenido éxito en África. A menudo se han dado cuenta demasiado tarde de los costos asociados; llegan a un tercio del camino y se dan cuenta de que no vale la pena. No se ha tomado en serio ni se ha hecho bien hasta este momento, pero queremos cambiar eso.

Muchos también han fracasado porque no ofrecieron los productos adecuados, la atención al cliente adecuada o no entendieron los requisitos sutiles de los jugadores sudafricanos. Es un mercado increíblemente competitivo y si tienes un equipo de ventas ubicado en el otro lado del mundo que está tratando de entender cómo trabajas día a día, las posibilidades de que esa relación sea exitosa son escasas o nulas.

Estoy en Durban, Sudáfrica y tenemos otra oficina en Dar es Salaam, Tanzania, para que podamos reunirnos con nuestros clientes cara a cara. Podemos establecer relaciones fuera del negocio y obtener una comprensión real de cuáles son sus requisitos desde una perspectiva básica, lo que nos coloca en una ventaja en comparación con nuestros competidores.

Si sumamos esos factores, EveryMatrix se encuentra en una posición muy sólida. Además, planeamos aumentar significativamente nuestro equipo durante el próximo año con personal localizado para ayudar a los clientes en tiempo real, con los mecanismos y canales de pago adecuados. Esta capa adicional forma parte del paquete de EveryMatrix y es la forma en que hacemos negocios.

EveryMatrix estará presente en SIGMA África los días 10 y 11 de marzo.