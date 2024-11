Manifestación pacífica contra el Hipódromo de Rosario para pedir la suspensión de la actividad hípica

La organización Protectora Rosario organizó una protesta para visibilizar los derechos animales y pedir la reconversión de la actividad en el lugar.

Argentina.- Integrantes de la organización Protectora Rosario enfocada en promover los derechos de los animales, organizaron una manifestación pacífica para reclamarle al Hipódromo de Rosario, una “reconversión” de las actividades del lugar.

El evento tuvo lugar la esquina del bulevar Oroño y Dante Alighieri el pasado domingo, donde juntaron firmas para poder darle inicio al proyecto de ordenanza presentado la semana pasada ante el Consejo Municipal de la ciudad de Rosario. El proyecto pide la suspensión definitiva de la actividad hípica y la reconversión del hipódromo.

Cinthia Di Monaco, presidente de Protectora Rosario, declaró: “Nosotros no queremos más carreras de caballos en Rosario, no vamos contra nadie, vamos por los animales. Nosotros no queremos que los animales sean explotados, el caballo no se va a divertir, para el caballo no es un juego. Esto es ludopatía pura, van la gente a apostar a costa de la salud de ellos”.

Desde la organización aclararon que su interés “No queremos pelear con nadie, no queremos atacar a nadie, solo queremos que no haya más explotación de animales. No queremos más los caballos en las carreras ni que se apueste a costa de ellos».

El pedido a través de la manifestación se realizó en el marco de una serie de actividades de concientización sobre las consecuencias de la ludopatía y frente a ello, los creadores del proyecto solicitaron que también se mire en el interior del hipódromo.