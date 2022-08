Loterías Once registró ventas récord en Cantabria durante 2021

La Once registró ventas de loterías por €2.236m en 2021 en España

Llegó a recuperar casi la totalidad de las ventas previas a la pandemia. Además, la entidad selló 32 contratos indefinidos.

España.- El Grupo Social ONCE firmó 32 contratos indefinidos en Cantabria en 2021 y elevó las ventas de productos de lotería hasta casi 19,06 millones de euros, lo que le permitió volver a registros previos a la pre pandemia y casi alcanzar las cifras de 2019, que fue el mejor año para la entidad, una tendencia que se repitió en todo el país.

Ver también: El Grupo Social ONCE se consolida como cuarto empleador en España con 71.200 trabajadores

Concretamente, las ventas de lotería de la ONCE en Cantabria fueron un 4 por ciento menos que las logradas en 2019, pero un 30 por ciento más que en 2020.

En Cantabria, el Grupo Social ONCE (que integra a la Fundación ONCE, a ILUNION y a la propia ONCE) da trabajo a 659 personas en Cantabria. De ellos, 181 son vendedores de lotería y a ellos pertenecen 21 de los contratos indefinidos firmados el pasado año. El resto fueron en las empresas de ILUNION.

Con estos datos, la contribución del Grupo Social ONCE representa el 0,45 por ciento del empleo de la comunidad autónoma (1 de cada 235 puestos de trabajo generados) y el 0,24 por ciento del PIB en 2021, lo que supone uno de cada €418 generados en la economía cántabra.

A nivel nacional, las ventas de lotería de la ONCE alcanzaron en 2021 los 2.236 millones de euros, sólo un 0,9 por ciento menos que en 2019 y se situaron muy por encima de los 1.615 millones de 2020, un año “malo” para la entidad por el Covid-19.

El pasado año, el Grupo Social ONCE logró incorporar a su plantilla un total de 1.221 nuevos trabajadores, consolidándose así con el cuarto empleador en España, con 71.200 empleados. De ellos, el 58 por ciento son personas con discapacidad, colectivo del que es el primer empleador a nivel mundial.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE correspondientes al ejercicio 2021, que han presentado este martes en Santander el delegado territorial de la ONCE en Cantabria, Oscar Pérez, y el presidente del Consejo Territorial, Sergio Olavarría.

Ver también: La ONCE registró ventas de lotería por €2.236m en 2021 en España

Ambos han estado acompañados en la rueda de prensa por una vendedora de lotería contratada apenas dos meses antes de la pandemia y que ha mantenido su puesto de trabajo y uno de los beneficiarios de la acción social de la entidad en la comunidad autónoma.

Según han explicado, de cada €100 en ingresos por ventas de lotería, aproximadamente 55,1 vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 22,2 se destinan a salarios para los vendedores; 10,7 al pago al resto de la plantilla del y gastos de gestión y 9,6 van directos a servicios sociales. Los €2,4 restantes se dividen en una prima de participación para trabajadores, en el desarrollo de programas especiales para personas ciegas y a inversiones de futuro.

En 2021 se afiliaron en toda España a la ONCE más de 2.500 personas tras perder la visión y de ellas 23 lo hicieron en Cantabria.

La Fundación ONCE destinó 106,2 millones, entre otras acciones, a invertir en 2.729 proyectos que llegaron a 954 entidades de todos puntos de España, de los que casi el 68 por ciento estaban destinados a empleo y formación y el 32,1 por ciento restante a accesibilidad. Concretamente, en Cantabria, se impulsaron proyectos que llegaron a 19 asociaciones de la región.