Lotería de Bogotá advierte sobre robo de billetes

La entidad pidió a la ciudadanía de abstenerse de comprar billetes con la numeración correspondiente al lote que fue hurtado correspondiente al sorteo 2704.

Colombia.- Lotería de Bogotá reportó un robo de al menos 1.900 billetes en la ciudad de Bogotá que ha afectado en gran parte el sorteo programado para este jueves 24 de agosto.

“Manteniendo la integridad y la transparencia en todos nuestros procesos. Queremos informarles sobre un incidente que ha afectado el sorteo 2704 programado para el jueves 24 de agosto. Lamentablemente, uno de nuestros distribuidores (identificado con el código ROZZO) ha sido víctima de un hurto de billetes”, explicaron desde la lotería en un comunicado.

De acuerdo a lo manifestado por la lotería bogotana, “este incidente involucra la sustracción de un total de 1.900 billetes que estaban destinados para el sorteo en cuestión. Queremos asegurarles que hemos tomado medidas inmediatas para resolver esta situación y prevenir que eventos similares ocurran en el futuro. Debido a la gravedad de este incidente y en aras de mantener la equidad y la confianza en nuestros sorteos, queremos informarles que los 1.900 billetes robados no entrarán en juego en el sorteo 2704 del 24 de agosto”.

Desde la entidad, también exhortaron a los ciudadanos a no adquirir estos billetes ya que no sólo no entraran en el sorteo, sino que además tampoco se pagarán premios por los mismos. “Les pedimos cordialmente que se abstengan de comprar billetes con la numeración correspondiente a este lote, ya que no será procedente el pago de ningún premio contenido en estos billetes, está claro que dichos premios no han sido obtenidos conforme a las reglas que regulan nuestra lotería”, destacaron.

La denuncia presentada por las autoridades de Lotería de Bogotá en la que dejan constancia de la sustracción de los billetes.

Desde la Lotería de Bogotá explicaron que todas aquellas personas que duden acerca de la legalidad del billete adquirido pueden consultar en la página web de la institución cuáles son los números y billetes que se han visto afectados por este robo y que quedaron fuera de sorteo.

Ver también: La Lotería de Bogotá celebra sus 55 años con premios especiales