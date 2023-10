Los trabajadores de casinos en Buenos Aires levantaron amenaza de huelga

La Asociación de Empleados de Casinos Nacionales puso en pausa las medidas de fuerza tras fijar una próxima reunión con autoridades del Gobierno.

Argentina.- Los casinos en la Provincia de Buenos Aires no modificarán su ritmo habitual de actividades. Tras anunciar posibles medidas de fuerza por reclamos no atendidos, la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN), finalmente dejó las mismas en stand by.

El gremio conducido por Marcos Labrador había levantado su voz días atrás. Mediante un comunicado, el espacio había señalado la difícil situación que atraviesan los trabajadores y la falta de acompañamiento del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), que tiene como titular a Omar Galdurralde.

Y el viernes pasado, ya iniciado el fin de semana largo, establecido por el feriado del Día de la Diversidad Cultural en la Argentina, desde la AECN informaron un revés.

“Gracias a la intervención de la vicepresidente del IPLyC Buenos Aires, María Laura García, la única funcionaria que mantuvo abierto el canal de diálogo con la AECN para construir acuerdos y la predisposición al diálogo del Ministerio de Hacienda, hemos sido convocados para resolver tres ejes fundamentales de nuestros reclamos”, explicaron en una nota.

Los ejes a tratar son:

Contratación de personal para la próxima temporada, a fin de garantizar una mejor explotación de los casinos.

Ampliación de estructura para completar las asignaciones de Categorías 20 necesarias para cubrir los días de funcionamiento de las salas por 24h que determinó el IPLyC.

Reconocimiento de los adicionales de la Categoría 20 en los haberes jubilatorios -para compañeros ya jubilados y próximos a jubilarse-, a fin de garantizar que quienes dejen de estar en actividad perciban los adicionales conseguidos por nuestra gestión, a través del decreto de jerarquización.

“En virtud de la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal a la que adhirió María Eugenia Vidal durante su mandato, resulta inaplicable la contratación de personal hasta pasadas las elecciones. A su vez, la diputad y candidata a gobernadora por el partido de Milei – Carolina Píparo- presentó una medida cautelar para que la justicia suspenda todas las decisiones administrativas del gobernado Axel Kicilloff hasta el 10 de diciembre, incluyendo llamados a licitación, adquisición de bienes y nombramientos e empleados públicos – con todo el perjuicio que esto implica para nuestros casinos-“, cuestionaron desde el gremio.

A su vez, desde la AECN enfatizaron: “Queda claro quienes están dispuestos a dialogar con los representantes de los trabajadores, para seguir ampliando derechos y mejorando la vida y las condiciones de trabajo; y quienes se empeñaron y empeñan en frenar nuestras conquistas”.

“Valoramos la convocatoria y la predisposición al diálogo del Ministerio de Haciendo y de la vicepresidente del IPLyC para seguir avanzando en la discusión sobre la redistribución de recursos y la importancia de nuestro equipo de trabajo y de nuestra actividad en el esquema productivo de la Provincia”, consideraron.

Y cerraron: “Es de suma importancia la instancia de negociación y diálogo acordada en este marco de conflicto que sostenemos. Nuestra responsabilidad es cuidar los ingresos de los trabajadores en el contexto de un fin de semana largo que será importantísimo para la recaudación y que nos permitirá evaluar los resultados de las salas de juego del arduo trabajo que ha sido realizado para proyectar la próxima temporada. Por ello, hemos decidido dejar en suspenso cualquier medida de acción que potencialmente nos perjudique, hasta tanto se haga efectivo el encuentro entre las partes”.