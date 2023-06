Los juegos de Galaxsys alcanzan un nuevo nivel gracias a la colaboración con QTech Games

Galaxsys y QTech Games unen sus fuerzas para llevar experiencias de juego innovadoras y atractivas a nuevos públicos en Asia y más allá.

Comunicado de prensa.- Galaxsys y QTech Games, distribuidor de juegos en Asia, se enorgullecen de anunciar su nueva asociación. La colaboración permitirá que los juegos rápidos y de habilidad de Galaxsys lleguen a nuevos públicos a través de la amplia red de distribución de QTech Games en Asia y otros continentes.

Galaxsys es un estudio de juegos de rápido crecimiento que ofrece una amplia gama de más de 20 juegos rápidos y de habilidad. Fundado en 2021, ya ha dejado una huella impresionante en la industria del igaming, ganando tres prestigiosos premios: “Fast Games Provider of the Year” por SiGMA Europe Awards, “Game Innovation of the Year” por Starlet Awards, y “Innovative Product” por los Romanian Gambling Industry Grand Awards.

Gil Soffer, vicepresidente senior de Ventas y Negocio de Galaxsys, afirmó: “Estamos encantados de asociarnos con QTech Games, el principal distribuidor de juegos de Asia”.

“Nuestro compromiso compartido con la innovación, la participación de los jugadores y la provisión de la mejor experiencia de juego posible harán de esta una asociación mutuamente beneficiosa.”

Para QTech Games, esta asociación representa un importante paso adelante en su objetivo de convertirse en el mayor proveedor de entretenimiento digital en Asia y otros mercados emergentes para 2025. La plataforma técnica de la compañía, totalmente propia y personalizada, proporcionará a los juegos de Galaxsys una integración perfecta, ofreciendo a los usuarios el mejor rendimiento y atención al cliente disponibles.

Este acuerdo amplía naturalmente la huella geográfica de Galaxsys, abarcando mercados emergentes desde Asia y Europa del Este hasta Latinoamérica, y creando nuevas fuentes de ingresos. Como el distribuidor de más rápido crecimiento en Asia en los últimos años, la plataforma de QTech ofrece la cartera de juegos más amplia del mercado, localizada para cada región, con aplicaciones móviles nativas, potentes herramientas de informes y marketing, y soporte 24/7 en el idioma local.

Daniel Long, CCO de QTech Games, ha declarado: “Es otra gran validación de nuestra plataforma haber introducido con éxito más contenido premium de Galaxsys. En 2023, sólo los juegos premium de la más alta calidad permitirán que su marca sea escuchada en el bullicio de un mercado abarrotado”.

“Por eso, estamos encantados de ver cómo Galaxsys ha cumplido este reto, sobre todo con sus atractivos juegos de choque como el impresionante Rocketon. Al combinar efectos visuales de nivel de videojuego con los últimos modelos matemáticos para mejorar la jugabilidad y variar la volatilidad cuando es necesario, son uno de los pioneros en llevar este nuevo formato de riesgo al espacio de los juegos digitales”.

“Juntos, podemos seguir elevando y dando forma a una experiencia localizada para los jugadores de todo el mundo. Estamos impacientes por ver cómo funcionan estos juegos en una serie de mercados sin explotar que, en muchos casos, representan nuevos territorios para Galaxsys.”

Esta asociación está llamada a ser un hito importante para ambas empresas y para la industria del juego en línea en su conjunto. Con el amplio alcance de QTech Games y la innovadora cartera de juegos de Galaxsys, los jugadores pueden esperar ver experiencias de juego aún más emocionantes y atractivas en un futuro próximo.