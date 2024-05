Los ingresos por juegos comerciales en Estados Unidos alcanzaron un récord de USD17.670m en el primer trimestre

Es el 13° trimestre consecutivo de crecimiento.

Estados Unidos.- Los ingresos de los juegos comerciales en Estados Unidos alcanzaron un récord trimestral de USD17.670m en el primer trimestre de 2024, el decimotercer trimestre consecutivo de crecimiento de la industria, según el Commercial Gaming Revenue Tracker de American Gaming Association (AGA). El trimestre estuvo marcado por un total de USD6.090m en concepto de ingresos durante marzo, el segundo mes con mayores ganancias de la historia de la industria.

El presidente y director ejecutivo de AGA, Bill Miller, dijo: “Si bien el impulso de los juegos sigue siendo fuerte, 2024 será la nueva base para el crecimiento futuro después de varios años de legalización de las apuestas deportivas y cambios en los consumidores posteriores a la pandemia. El crecimiento continuo del juego depende de mantener nuestro compromiso con la innovación y la responsabilidad”.

Aspectos destacados del Commercial Gaming Revenue Tracker

En todo el país, 11 mercados de juegos estatales establecieron nuevos récords de ingresos trimestrales, incluidos Pensilvania y Nueva York, dos de los mercados de juegos comerciales más grandes del país.

Tanto el juego minorista como el online experimentaron un crecimiento anual en el primer trimestre de 2024, aunque a un ritmo más lento que en trimestres anteriores. Los juegos minoristas representaron el 70,7 por ciento de los ingresos totales, mientras que los juegos en línea representaron su mayor participación hasta la fecha, el 29,3 por ciento.

Mirando más de cerca cada sector:

Juegos tradicionales: Los juegos de casino tradicionales generaron ingresos trimestrales de USD12.340m, un modesto aumento del 0,3 por ciento año tras año que se vio obstaculizado por el severo clima de enero en los mercados regionales de juegos en todo el país.

Los juegos de casino tradicionales generaron ingresos trimestrales de USD12.340m, un modesto aumento del 0,3 por ciento año tras año que se vio obstaculizado por el severo clima de enero en los mercados regionales de juegos en todo el país. Apuestas deportivas: los estadounidenses apostaron un récord de USD36.860m en deportes en el primer trimestre, generando USD3.330m en ingresos trimestrales (un crecimiento del 22 por ciento año tras año). El crecimiento en comparación con el primer trimestre de 2023 se debió en parte a los lanzamientos de nuevos mercados en Kentucky, Maine, Carolina del Norte y Vermont.

los estadounidenses apostaron un récord de USD36.860m en deportes en el primer trimestre, generando USD3.330m en ingresos trimestrales (un crecimiento del 22 por ciento año tras año). El crecimiento en comparación con el primer trimestre de 2023 se debió en parte a los lanzamientos de nuevos mercados en Kentucky, Maine, Carolina del Norte y Vermont. igaming: el juego online recaudó un máximo histórico de USD1.980m en el primer trimestre, un aumento interanual del 26,1 por ciento impulsado por el lanzamiento al mercado de igaming de Rhode Island en marzo.

Ver también: Los ingresos del juego en Estados Unidos se disparan hasta alcanzar la cifra récord de USD66.500m en 2023

State of the States 2024

La AGA también publicó su informe anual “State of the States”, que proporciona el análisis económico y regulatorio definitivo Estado por Estado del juego comercial de Estados Unidos en 2023 para los formuladores de políticas, las partes interesadas del juego y los observadores de la industria.

“State of the States 2024” detalla el récord de USD14.670m en ingresos por impuestos directos al juego pagados a los gobiernos estatales y locales por los operadores de juegos comerciales en 2023, un aumento del 9,7 por ciento con respecto a 2022. Esto no incluye los miles de millones más pagados en impuestos sobre la renta, las ventas u otros impuestos.

«A medida que los juegos se expanden, cada vez más comunidades se benefician», continuó Miller. «Estamos orgullosos de crear empleos en todo el país, brindar experiencias de entretenimiento de clase mundial que ofrecen alternativas seguras al omnipresente mercado de juegos de azar ilegal y generar ingresos fiscales para apoyar proyectos públicos críticos».