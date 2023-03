Los casinos de Arkansas registraron movimientos por un total de USD633.3m en febrero

Las operación de apuestas deportivas de Arkansas representaron USD 29.5m.

Estados Unidos.- Los jugadores de los casinos de Arkansas apostaron un total de USD633.3m en febrero. Así lo informó el Departamento de Finanzas y Administración de Arkansas.

De acuerdo a lo comunicado, la operación de los casinos creció un 5,6 por ciento, en comparación con enero. En tanto, las ganancias treparon a USD4.5m.

En concreto, las apuestas deportivas movieron USD29.5m, lo que se traduce en un 40,4 por ciento menos que en enero. Alrededor del 84 por ciento (USD 24.9m) se generó en línea. El manejo de las apuestas deportivas móviles bajó un 4,9 por ciento en comparación con las cifras informadas en enero. Los ingresos por apuestas deportivas móviles cayeron un 38 por ciento.

En enero, Timothy Fox, juez magistrado del condado de Pulaski, dictaminó que las licencias de Cherokee Nation Businesses y Legends Resort and Casino no eran válidas. El juez falló en contra de la decisión de otorgar licencias a las empresas, alegando que infringía la constitución de Arkansas. También consideró que Legends Resort and Casino no era adecuado para una licencia debido a su falta de experiencia en juegos de casino.