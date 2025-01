Los bancos estatales brasileños invierten en loterías para competir con el mercado de apuestas

Tres de los cinco bancos estatales del país se preparan para explorar el mercado de loterías en pos de expandir sus ingresos y captar nuevos clientes.

Brasil.- Tres bancos estatales brasileños se preparan para explorar el mercado de loterías, impulsados por el crecimiento de las apuestas deportivas. BRB (Distrito Federal), Banestes (Espírito Santo) y Banese (Sergipe) están creando filiales específicas para operar en este sector.

Con el avance de las apuestas y el dominio de la Caixa en el sector, estas instituciones ven una oportunidad de expandir sus ingresos. Además, la presencia regional y la cobertura de estos bancos pueden ser factores diferenciales para captar clientes.

De los cinco bancos estatales existentes, solo Banrisul (Río Grande del Sur) y Banpará (Pará) no tienen planes similares.

La decisión de invertir en el segmento surgió después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) determinara, en 2020, que la Unión no tenía el monopolio sobre la explotación de loterías. Desde entonces, los gobiernos estatales comenzaron a estructurar sus propias operaciones, muchas veces vinculadas a los bancos públicos locales.

El potencial de este sector es significativo. En 2023, Caixa recaudó R$ 25.600m (USD 4.300m) con sus loterías. Este año, su filial Caixa Loterias concentró las actividades del sector y reactivó el “raspadinha”, que había estado fuera de servicio durante casi una década.

En el Distrito Federal, el BRB había firmado una asociación con la portuguesa SCML para explorar loterías en 2023. Sin embargo, cuestionamientos legales impidieron la firma del contrato.

Ahora, el banco ha reanudado el proceso y contrató a BTG Pactual para evaluar alternativas. Diogo Oliveira, director de negocios mayoristas y gubernamentales del BRB, afirmó que la proyección de recaudación anual a través de la lotería es de R$100m (USD17m)

“La ley no permite casinos físicos, jogo do bicho ni bingo, pero el resto en teoría sí puede”, destacó Ricardo Pessanha.

Según él, la credibilidad del banco puede atraer apostadores. “El banco tiene cobertura y la fuerza de la marca. Las personas saben que estamos controlados por regulaciones y tenemos obligaciones de seguridad”.

Aunque el BRB posee un banco digital en asociación con Flamengo, las apuestas estarán limitadas al Distrito Federal. “Con geolocalización, podemos identificar si el cliente está en el DF y ofrecer o no el servicio”, explicó.

En Espírito Santo, Banestes también avanza en la estructuración de su operación. El banco contrató a Genial para seleccionar un socio.

Silvio Grillo, director de relaciones con inversionistas y finanzas, resaltó que la recaudación será gradual. “Existe una curva de crecimiento en los primeros dos o tres años, pero esperamos que sea una fuente de ingresos significativa”.

El presidente de Banestes Loteria, Ricardo Pessanha, afirmó que la distribución se hará a través de la red BanesFácil, con 400 puntos físicos, además de canales digitales. “Creo que hay una venta cruzada elevada al colocar las loterías en este canal. Los corresponsales bancarios dejan de ser solo transaccionales para convertirse en puntos de relación”.

El banco también considera incluir videoloterías. “Hoy, una gran parte de las apuestas opera de manera clandestina. Queremos regularizar lo que antes se hacía en ambientes ocultos”, dijo Pessanha.

En Sergipe, Banese optó por un consorcio con Culloden/TSA para tener participación minoritaria en la nueva filial. Así, creada el mes pasado, la unidad lanzará productos este semestre. “La operación de loterías requiere canales robustos, soluciones de pago eficientes y una base de clientes diversificada”, afirmaron desde la entidad.

El banco realizó estudios que estimaron el mercado de loterías de Sergipe en R$ 120m (USD 20m) en 2019, antes de la expansión que significó la regulación de las apuestas. La meta de la filial es liderar el sector en el estado en cinco años, alcanzando el 50 por ciento de la cuota de mercado.

Caixa: líder sin preocupaciones

A pesar de la entrada de los bancos estatales, la CEO de la unidad de loterías de Caixa, Luciola Aor Vasconcelos, afirmó que la competencia no les preocupa. “Para nosotros es bastante tranquilo. Operamos en todo el país, pero seguimos el mercado”, dijo.

Destacó que las diferentes modalidades no compiten directamente. “Unas canibalizan un poco a las otras, pero no son competidoras directas. El mercado de las apuestas ya está establecido, pero no afecta nuestra operación”.

Los bancos también se han comprometido a implementar medidas para prevenir el endeudamiento y combatir la adicción al juego. Según Vasconcelos, esta es una preocupación central de Caixa. “Vendemos sueños y entretenimiento, pero tomamos en serio la cuestión social. En el sector de las apuestas, esta atención es aún mayor”.