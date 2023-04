Lilia Georgieva: “la marca EGT se ha vuelto muy reconocible en África”

Lilia Georgieva, directora de EGT Tanzania, concedió una entrevista para compartir las novedades y desafíos de la empresa.

Sra. Georgieva, usted es responsable de varios mercados en África: Tanzania, Uganda, Ruanda, Ghana, Zambia, Camerún y Angola. En todos ellos, el equipo de juego de EGT tiene mucho éxito. ¿Qué posiciones ocupa la empresa en estos mercados?

Me atrevo a decir que en pocos años la marca EGT se ha hecho muy reconocible en África y más concretamente en los mercados de los que soy responsable. Esto se debe no solo a la alta calidad de nuestros productos, sino también a los excelentes servicios de soporte técnico que ofrecemos. Por lo tanto, en un corto período de tiempo pudimos establecer relaciones fructíferas con los operadores de casinos locales, y ahora ellos renuevan regularmente sus salas de casino con nuestras máquinas y juegos anualmente.

Actualmente uno de los productos más cotizados del continente son los nuestros. En Tanzania, donde se encuentra nuestra sede, tenemos presencia en 8 de los 9 casinos del país, y en algunos de ellos las máquinas EGT representan hasta el 80 por ciento de todos los equipos de juego disponibles. Hay un total de 6 casinos en Uganda y tenemos presencia en 5 de ellos nuevamente con hasta un 80 por ciento de máquinas EGT. En Camerún, la situación es similar.

“En general, los productos de nuestra empresa tienen más del 50 por ciento de participación de mercado en estos países”. Lilia Georgieva, directora de EGT Tanzania.

Cuéntenos más sobre las instalaciones recientes que han realizado.

Recientemente hemos realizado varias instalaciones de los modelos de la Serie General G 27-27 St y superior más nueva de EGT. Esto sucedió en varios casinos en Tanzania, Uganda, Kenia, Zambia, Ruanda, Camerún, Congo, Sierra Leona y Ghana. Las máquinas se suministran con los premios mayores de EGT más vendidos y, según los comentarios de los operadores, demuestran un excelente rendimiento hasta el momento. Próximamente vamos a hacer una instalación de estos gabinetes también en Senegal.

¿Cuáles son los productos con mejor rendimiento en la cartera de la empresa hasta la fecha? ¿Cuáles de los nuevos desarrollos cree que tienen más potencial para estos mercados?

Durante mucho tiempo los productos más buscados y con mejores resultados fueron el bote Vega Vision y el gabinete tragamonedas P 24-24 Up.

Me complace decir que los últimos desarrollos en la cartera de EGT también están cobrando impulso últimamente. Testimonio elocuente de ello son las recientes entregas de los gabinetes G 27-27 St y Up que mencioné, así como las instalaciones de G 27-32 St, G 55 C VIP, G 50 J2 St y G 32-32 VIP en tres casinos en Tanzania, que hemos realizado a principios de marzo. Están equipados con la mejor solución de jackpot Bell Link, Lady’s Cards, Jackpot Cards, que ya se han establecido como una de las soluciones de EGT más preferidas en varios mercados a nivel mundial y parece que también cosecharán éxito en África.

Nuestros productos multijugador también funcionan muy bien a nivel local. Los terminales S line debutaron hace aproximadamente 2 años y desde entonces vienen dando excelentes resultados. También esperamos poder instalar los productos de la línea R a fines de marzo.

¿Cómo ha afectado la pandemia de Covid-19 a la industria del juego en África? ¿Todavía hay restricciones o todo funciona normalmente? ¿Reveló alguna perspectiva a pesar de las limitaciones?

La pandemia de Covid-19 definitivamente ha dejado su huella en la industria del juego en África. Todos los países se vieron gravemente afectados y los efectos de las restricciones se sintieron en todas partes, incluida Tanzania, el único país del continente que no declaró pandemia. Sin embargo, incluso aquí varios de los casinos estaban cerrados.

Actualmente ya no hay restricciones y los establecimientos de juego han vuelto a su ritmo normal. Diría que la consecuencia más importante de la crisis fue que en África, como en muchos otros países del mundo, los operadores se centraron en los juegos en línea.

Me complace decir que la subsidiaria de EGT, EGT Digital, ofrece una amplia cartera de soluciones de iGaming, que muy pronto tendrán la oportunidad de revelar su enorme potencial a los jugadores locales.

¿Habrá más instalaciones grandes próximamente, así como otros proyectos interesantes que le gustaría compartir?

Sí, se avecinan algunas instalaciones importantes. Uno será en Senegal, donde vamos a suministrar dos casinos con más de 80 máquinas. Vamos a entregar más de 40 gabinetes de tragamonedas para un casino en Camerún, así como 30 máquinas para una nueva sala de juegos en Ghana, que se inaugurará en un futuro próximo.

Muy pronto podremos equipar un nuevo casino en Nigeria con 40 máquinas. Este es un proyecto cuya implementación se ha retrasado debido a la pandemia.

¿Cuáles son sus objetivos y planes de desarrollo hasta finales de 2023?

Mis planes están relacionados con fortalecer las posiciones de liderazgo de EGT en los países donde nuestros productos ya están operando, así como ingresar a nuevos mercados donde la marca aún no está presente. Guinea, Angola, Mauricio, Seychelles son algunos de los países con los que estamos en un proceso de negociaciones activas y espero que muy pronto hagamos allí las primeras entregas de nuestros equipos de juego. Teniendo en cuenta la impresionante cantidad de instalaciones desde principios de año hasta el momento, espero que logremos un mínimo de 500 instalaciones para fines de 2023.

También nos enfocamos mucho en los productos iGaming de EGT Digital, como mencioné anteriormente. La plataforma de apuestas desarrollada internamente por la compañía, X-Nave, será de gran interés para los mercados locales con sus 4 productos: solución de apuestas deportivas, que ofrece una gama completa de características promocionales; Agregador de casinos, provisto de un gran paquete de proveedores de juegos que se enriquece constantemente; CRM Engine, que permite total flexibilidad en términos de segmentación y configuración de parámetros, y Payment Gateway, que permite a los usuarios realizar pagos seguros y fáciles. Todos ellos pueden ser parte de la solución completa u operar por separado ya que pueden integrarse con terceros. Creo que especialmente las apuestas deportivas y nuestra terminal de apuestas de autoservicio (SSBT) serán un gran éxito.

Nuestras soluciones de juegos en línea son otros productos de EGT Digital que confío que estarán disponibles en algunas de las jurisdicciones en las que ya tenemos presencia a finales de año.

