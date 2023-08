Las máquinas de “habilidades” no reguladas son juegos de azar según un estudio de AGA

Los nuevos datos de AGA muestran que la mayoría de los estadounidenses están preocupados por los peligros de los juegos de “habilidad”.

Comunicado de prensa.- Entre los estadounidenses familiarizados con las máquinas de “habilidad” no reguladas, una mayoría decisiva reconoce que estos dispositivos son juegos de azar, no de habilidad, según los nuevos datos de la American Gaming Association.

Dos tercios (65 por ciento) de los que están familiarizados con los juegos de “habilidad” dicen que no son diferentes de las máquinas tragamonedas donde las ganancias se basan en el azar y que incluso un jugador hábil no puede influir de manera confiable en el resultado.

“Los fabricantes de máquinas no reguladas han construido sus negocios engañando a los consumidores y a las pequeñas empresas, evitando al mismo tiempo impuestos, supervisión y protección al consumidor”, dijo el presidente y director ejecutivo de AGA, Bill Miller.

“Estos resultados son una prueba más de que los estadounidenses ven estas máquinas como una amenaza que debe eliminarse, no regularse”, agregó.

Las máquinas de “habilidad” se encuentran a menudo en tiendas de conveniencia, bares, centros comerciales y otros establecimientos comunitarios, que operan fuera del mercado de juego regulado. Una investigación anterior de la AGA estima que existen 580,651 máquinas de juego no reguladas en los EE.UU., lo que constituye el 40 por ciento de todas las máquinas de juego a nivel nacional.

La encuesta también revela que quienes están familiarizados con los juegos de “habilidad” ven abrumadoramente a las máquinas como influencias negativas en sus comunidades:

El 71 por ciento dice que las máquinas de “habilidades” carecen de las protecciones para jugadores que están disponibles para los jugadores en los casinos.

El 64 por ciento está de acuerdo en que las máquinas de “habilidades” son demasiado accesibles para los niños.

El 56 por ciento dice que los juegos de “habilidad” aumentan el riesgo de delincuencia y ponen en peligro a los empleados y clientes de las empresas donde se encuentran los dispositivos.

Al enterarse de que las máquinas de “habilidad” pagan impuestos a una tasa mucho menor y carecen de la misma supervisión regulatoria que las máquinas tragamonedas de los casinos, dos tercios de los estadounidenses familiarizados con los juegos de “habilidad” (64 por ciento) expresan preocupación por la presencia de tales dispositivos en sus hogares. comunidades

“Mantener la industria del juego de Estados Unidos fuerte, segura y responsable sólo se puede lograr a través de la sólida infraestructura del mercado legal bien establecido, no recompensando a los malos actores con medidas a medias que no abordan los peligros del juego no regulado”, continuó Miller.

Los nuevos datos de AGA se producen cuando la AGA y otras partes interesadas de la industria testificaron ayer durante una audiencia del Comité de Política Democrática del Senado de Pensilvania sobre la presencia de juegos de “habilidad” en el estado, organizada por la Presidenta del Comité de Política Democrática del Senado, la Senadora Katie Muth.

Trasfondo

Si bien la mayoría de los estadounidenses consideran que los juegos de “habilidad” son similares a las tragamonedas de casino tradicionales, los hallazgos de la AGA muestran que por cada dólar apostado por los consumidores, las máquinas reguladas en Nevada se quedan con 7,2 centavos en promedio, mientras que las máquinas no reguladas se quedan con 25 centavos.

Los estadounidenses apuestan 109 mil millones de dólares cada año con máquinas de “habilidad” no reguladas, según estimaciones de la AGA, a un costo anual de 8,7 mil millones de dólares en impuestos estatales y 27 mil millones de dólares en ingresos de juegos legales.

En 2022, la industria del juego legal generó un récord de $13,49 mil millones en ingresos por impuestos directos al juego pagados a los gobiernos estatales y locales, sin incluir miles de millones más pagados en impuestos sobre la renta, las ventas y otros impuestos.

Los formuladores de políticas, reguladores, consumidores y partes interesadas y aliados de la industria del juego pueden encontrar recursos para unirse a la lucha contra el juego ilegal en StopIllegalGambling.org.

Metodología

Kantar, en nombre de la AGA, realizó una encuesta en línea del 11 al 18 de agosto de 2023, entre una muestra representativa a nivel nacional de 2.002 votantes estadounidenses de 21 años o más. El margen de error es de +/- 2 por ciento y mayor entre los subgrupos.