Las casas de apuestas deportivas reevalúan invertir en Brasil, con el marco legal actual

El Instituto Brasileño de Juego Responsable alertó sobre las amenazas que el proyecto de ley que regula las apuestas deportivas representa para la industria.

Brasil.- El senador Girão no fue el único que condenó el proyecto que apunta a regular las apuestas deportivas en Brasil. Aunque sobre la base de motivos, el Instituto Brasileño de Juego Responsable también marcó su oposición.

La entidad, conformada por las principales casas de apuestas y creada este año, hizo público su análisis del PL 3626/2023 aprobado por la Cámara de Diputados, mediante un comunicado. Cabe recordar que el IBJR nació a partir del debate en torno a la regulación de las apuestas deportivas en Brasil y la polémica que se desató tras la investigación denominada Operación Máximum II.

En la nota, el Instituto Brasileño de Juego Responsable señaló que celebra la aprobación, por la Cámara de Diputados, del proyecto de ley 3626/2023, que regula el sector de igaming en Brasil. A su vez, resaltó que considera un avance significativo la inclusión en el texto de una amplia cartera de productos, complementarios a las apuestas deportivas.

Sin embargo, advierte que si bien representa un hito importante para la formalización del mercado nacional, el contenido actual del proyecto de ley aprobado por la Cámara presenta importantes amenazas a la viabilidad de una industria sustentable que funcione para la sociedad, el Gobierno, los consumidores, los operadores y otros actores del mercado.

“Desafortunadamente, el PL 3626 reproduce conceptualmente el mismo modelo adoptado en países donde actualmente hay ingresos gubernamentales limitados y, al mismo tiempo, prósperos mercados de apuestas paralelos”, apunta.

En esa línea, explica que, si es aprobado en su forma actual por el Senado, el texto imposibilitará a las empresas crear productos competitivos y atractivos para los consumidores, con precios que no podrán competir con los que se ofrecen en el mercado ilegal. El instituto considera que se trata de casos emblemáticos de países como Portugal y Francia, donde casi la mitad de las apuestas se realizan en sitios no regulados, la gran mayoría de los cuales tienen su sede en otras jurisdicciones.

“Para igualar los mercados exitosos, maximizar los ingresos del gobierno y proteger la integridad deportiva, apostar y combatir el lavado de dinero, Brasil debe cambiar de rumbo y tomar las siguientes medidas”, explica el IBJR. Y puntualiza:

Extender la duración de la licencia de operación

Reajustar las tasas impositivas

Ajustar las tarifas de inspección

Adaptar las licencias

Revisar el cálculo del Impuesto sobre la Renta

“El proyecto de ley aprobado por la Cámara representa un incentivo para los operadores que no están interesados ​​en obtener una licencia y pagar impuestos en Brasil. Saben que, si no se modifica el texto, se garantizará un mercado irregular próspero, donde los operadores legales no podrán competir”, cuestiona el instituto..

Y remarca que, ante este escenario, los miembros del IBJR reevaluan posibles inversiones en el país, incluso en deportes y otros proyectos relacionados.

“Hemos compartido repetidamente todas estas consideraciones con los líderes del Ejecutivo y del Legislativo de Brasilia. Pero, en la práctica, hasta ahora nuestras preocupaciones no han sido aceptadas“, cuestiona.

Y concluye: “Afortunadamente, todavía hay tiempo para implementar una política que alinee los intereses de la sociedad brasileña, el Gobierno, los consumidores y las empresas que componen el ecosistema nacional de juegos y apuestas”.