Las apuestas deportivas no reportan sospechas en Qatar 2022

En el primer tramo del torneo, no se identificaron actividades de apuestas sospechosas ni amenazas de manipulación de partidos.

Qatar.- Durante los primeros 56 partidos de la Copa Mundial Qatar 2022 no se detectaron actividades de apuestas sospechosas ni amenazas de manipulación de partidos. Así lo informó el grupo de trabajo en materia de integridad establecido por la FIFA para supervisar los mercados de apuestas deportivas y las jugadas en tiempo real

De acuerdo a lo comunicado, la supervisión por parte del grupo de trabajo se llevó a cabo con la colaboración del Comité de Operaciones de Seguridad y Protección de Catar (SSOC), que creó un centro de coordinación internacional para la Copa Mundial de la FIFA.

El grupo de trabajo incluye expertos del SSOC, del Consejo de Europa y su Grupo de Copenhague, la INTERPOL, Sportradar, United Lotteries for Integrity in Sports (anteriormente GLMS) y la International Betting Integrity Association (IBIA). Al grupo se ha unido además el Federal Bureau of Investigation (FBI), en calidad de servicio de investigación y seguridad nacional de Estados Unidos, para aportar su experiencia y conocimientos, y como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ver también: Estiman que en Qatar 2022 se apostarán USD35.000m en las casas de apuestas

También se incorporó por primera vez la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con la que la FIFA firmó un histórico acuerdo de cooperación en 2020.

Recopilación de datos centralizada

Durante la competición, la FIFA centralizó la recopilación de datos de informes de seguimiento de apuestas basados en información como la actividad de los mercados de apuestas, datos e investigaciones de otras jurisdicciones -incluidas actuaciones de las fuerzas de seguridad-, la vigilancia in situ de las sedes de la competición en busca de cualquier comportamiento sospechoso o las llamadas a las líneas de teléfono habilitadas y demás mecanismos de denuncia. Toda esta información fue analizada y compartida posteriormente por los miembros del grupo de trabajo.

El grupo de trabajo en materia de integridad continuará con su labor de seguimiento en tiempo real de todos los partidos que restan hasta la final, que se disputará el 18 de diciembre.