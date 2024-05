Las acciones de Star caen en medio de la confusión sobre la propuesta de adquisición de Hard Rock

Desde la empresa estadounidense confirmaron que no forman parte de ninguna oferta o intención de compra de la compañía australiana.

Australia.- Las acciones de Star Entertainment Group cayeron en medio de la confusión sobre la validez de una propuesta de adquisición que, según Star, provenía de un grupo respaldado por Hard Rock Hotels & Resorts (Pacific).

Star cayó hasta un 10 por ciento en las primeras operaciones del martes, antes de cotizar con una caída del 2,8 por ciento a las 10:53 am, hora local. La retirada deja a Star con un valor de mercado de AUD 1.500m (USD 1.000m).

Las acciones habían subido un 20 por ciento el lunes en medio de expectativas de una guerra de ofertas por el problemático operador de casinos australiano. Star había revelado que había recibido propuestas de varios pretendientes y dijo que uno de los posibles compradores era un consorcio que incluía a Hard Rock Hotels & Resorts (Pacific). Star describió a la entidad como un socio local de Hard Rock Hotels and Casinos.

Horas más tarde, Hard Rock International, con sede en Florida, dijo que no está involucrado en ninguna discusión o negociación en relación con una propuesta de oferta por Star, y no ha autorizado el uso de la marca Hard Rock en relación con ninguna propuesta de oferta por Star por parte de terceros.

Las declaraciones contradictorias dejan un panorama confuso para los inversores que intentan apostar por el futuro de Star. El destino de la compañía ya está en juego, mientras una investigación regulatoria evalúa si Star ha abordado suficientemente las irregularidades corporativas como para mantener su licencia de juego en su casino insignia de Sydney. El complejo ha sido dirigido por un administrador designado por el gobierno desde que un informe condenatorio de 2022 encontró que tenía controles laxos contra el lavado de dinero, permitía a los clientes salir de los controles de capital de China y alentaba a los jugadores problemáticos.

Hard Rock International anunció en un comunicado que emprenderá todas las acciones legales necesarias para proteger su marca y reputación.

En respuesta el martes, Star dijo que no había recibido ninguna propuesta directamente de Hard Rock International. La empresa con sede en Sydney dijo que los enfoques incluían una “propuesta incompleta e indicativa de un consorcio de inversores que incluía a la entidad Hard Rock Hotels & Resorts (Pacific)”.

La identidad exacta de Hard Rock Hotels & Resorts (Pacific) no está clara. Una empresa llamada HPL Hotels & Resorts Pte Ltd. gestiona al menos tres hoteles de la marca Hard Rock en el sudeste asiático: en Bali, Pattaya y Penang, según su sitio web. El sitio dice que HPL Hotels & Resorts es propiedad total de Hotel Properties Ltd, que cotiza en Singapur.

La avalancha de declaraciones fue provocada inicialmente por un informe publicado el lunes en el Australian Financial Review (AFR) que decía que un grupo liderado por Hard Rock Hotel & Casino había presentado recientemente una oferta a Star.

Según el periódico, la propuesta incluía inyectar capital fresco a Star, cambiar la marca de la empresa y separar sus propiedades de los casinos. Hard Rock está trabajando con inversores australianos y estadounidenses en su propuesta Star y cuenta con el asesoramiento de KPMG, según el informe de AFR.