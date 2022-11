Lady Luck Games fortalece su presencia en LatAm tras su acuerdo con Logrand Entertainment Group

Los jugadores mexicanos ahora tendrán la oportunidad de descubrir la cartera de juegos de alta calidad de Lady Luck.

Comunicado de prensa.- El estudio de juegos sueco LL Lucky Games AB ha firmado un acuerdo con Logrand Entertainment Group para entregar su contenido de juegos de entretenimiento a Strendus.mx, un operador de casino líder en México.

Los jugadores mexicanos tendrán la oportunidad de descubrir el portafolio de juegos de alta calidad de la compañía, comenzando con Weight of the Gun, Mr. Alchemister y Ruler of Egypt.

Se espera que sigan una serie de títulos destacados en los próximos días, entre ellos The Treasures of Tizoc, Beetle Bailey y Valholl Wild Hammers. Estos juegos se han puesto a disposición de los jugadores de Strendus a través de Slot Matrix.

Mads Jørgensen, cofundador y director ejecutivo de LL Lucky Games AB, dijo: “La presencia en los mercados latinoamericanos es extremadamente importante para cualquier proveedor de juegos. Estamos encantados de poder entregar nuestro contenido de juegos a Logrand Entertainment Group, y esperamos fortalecer nuestra colaboración en el futuro”.

Eduardo Pelaez, gerente senior de productos de Logrand Entertainment Group agregó: “Nos complace dar la bienvenida a Lady Luck Games a bordo. Gracias a esta colaboración, podemos ofrecer productos más completos a nuestros clientes”.