La serie de tragamonedas All Aboard de Konami Gaming fue galardonada

All Aboard de Konami Gaming recibió el primer lugar en la Guía de Juegos del sur de California Reader’s Choice 2022 Best Slots.

Comunicado de prensa.- Konami Gaming y su serie de tragamonedas All Aboard ganaron el primer lugar como Mejor tragamonedas progresiva y Mejor video tragamonedas en la Guía de juegos del sur de California Reader’s Choice 2022 Best Slots.

All Aboard fue nombrado por decisión popular en un concurso que se llevó a cabo del 1 al 31 de mayo de 2022 y recibió aportes de los jugadores de casino en una de las regiones de juego más competitivas del mundo.

Además de los honores de primer lugar de All Aboard por mejor tragamonedas progresiva y mejor tragamonedas de video, la versión de alta denominación del juego, llamada All Aboard Gold Express, ganó el segundo lugar por Mejor tragamonedas de dólar. All Aboard ha aparecido en la lista de Eilers & Krejcik Gaming, LLC y Fantini Research de los juegos para padres más taquilleros: Premium Leased y WAP1 durante 19 meses consecutivos.

Ver también: Konami nombra a Noah VanWetten como director de cadena de suministro y compras

“Konami está encantada de celebrar estos premios de primer lugar como un reconocimiento muy especial de la influencia distintiva y el valor de entretenimiento de All Aboard, de parte de los propios jugadores”, dijo Tom Jingoli, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones. Y agregó: “Nuestra serie de tragamonedas All Aboard ha tenido un viaje extraordinario, desde un éxito masivo en el mercado de Australia hasta una popularidad récord en los Estados Unidos y un impulso continuo en mercados internacionales más amplios, así como en línea”.

Desde el lanzamiento debut de All Aboard Dynamite Dash y All Aboard Piggy Pennies, Konami ha lanzado casi una docena de versiones diferentes de All Aboard, agregando más juegos base originales, ediciones de alta denominación e incluso una edición multijuego All Aboard.

All Aboard logró un comienzo excepcionalmente fuerte como la primera serie de juegos disponible en el gabinete DIMENSION 49J de Konami, que ganó el primer lugar como Mejor Producto de Tragamonedas en la 20° edición de los Premios Anuales de Juegos y Tecnología. A finales de este año, All Aboard también llegará a la nueva máquina de gran formato DIMENSION 75C de Konami, que cuenta con una llamativa pantalla de curva C de 75 pulgadas en 4K de ultra alta definición (UHD).

Ver también: “Los preparativos de Konami para la próxima edición de NIGA se centran en ofrecer más títulos de primer nivel a los operadores tribales”

“Este importante reconocimiento para All Aboard no hubiera sido posible sin la valiosa asociación que compartimos con destinos de casino de clase mundial en todo el sur de California. Nos sentimos honrados por la oportunidad de llevar el mejor contenido de Konami a los visitantes de los casinos del sur de California y al casi medio millón de lectores de la Guía de juegos del sur de California”, dijo Jingoli.

Además de los elogios en torno a All Aboard, la serie vinculada premium Ocean Spin de Konami obtuvo el segundo lugar como Mejores gráficos de tragamonedas y Fortune Mint ganó el tercer lugar como Mejor tragamonedas de centavo en Reader’s Choice 2022 Best Slots.