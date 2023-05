La ONCE realizó la 18 Bienal de Teatro

El cierre fue en el Teatro Principal de Valencia. Foto: La ONCE.

La organización española, que enrola a la lotería sin fines de lucro, se subió a los escenarios de 13 localidades de la comunidad valenciana.

España.- La ONCE, la lotería española con fines sociales, activó la 18° Bienal de Teatro. A lo largo de cuatro días, llegó a los escenarios de 13 localidades de la comunidad valenciana.

La propuesta teatral incluyó un programa de 15 representaciones. Las mismas estuvieron a cargo de 10 compañías compuestas en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual.

Las obras llegaron a los escenarios de los siguientes teatros: el Principal de Castellón, donde tuvo lugar la inauguración; L’Auditori de Torrent; el Teatre Calderón, de Alcoy; el Gran Teatre de Alzira; el Principal de Alicante; el Teatre Payà de Burriana; el Gran Teatro de Elche; el Teatro Circo Atanasio Díe Marín de Orihuela; el Gran Teatro Antonio Ferrandis de Paterna; el Teatro Serrano de Gandía; el Teatro Castelar, de Elda; el Gran Teatro de Xátiva; el Centro Cultural La Nau de Valencia, y el Teatro Principal de Valencia, donde tuvo lugar la clausura del certamen.

“Sois muy grandes”, reconoció el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, sobre ese escenario del Principal en el acto oficial de cierre de la Bienal. “En las sociedades que vamos construyendo, con sus fragilidades y deficiencias, hay determinados asuntos que deberían ser política de Estado, que nos uniesen a todos para ayudar a aquellas personas que necesitan un pequeño apoyo, como es todo lo referido a la inclusión. Vosotros sois un ejemplo muy grande de superación”, aseguraba Morera.

Por su parte, el presidente del Grupo Social ONCE. Miguel Carballeda, destacó la labor del asesor de Teatro de la ONCE, Esteve Ferrer, “que ha sabido sacar lo mejor de los grupos de teatro y conseguir numerosos reconocimientos”. Agradeció también la colaboración de las diferentes administraciones de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, de “los ciudadanos que apoyan nuestra labor”. “Gracias por el apoyo que hemos tenido”, sentenciaba.

10 compañías de teatro

En esta 18 Bienal de Teatro ONCE han sido diez las compañías de teatro que han participado. Promocionadas por la organización e integradas en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual grave, sus procedencias y propuestas artísticas han sido muy variadas.

Además, el programa ha incluido una actuación a cargo del grupo de música valenciano ‘Eterno Dilema’, donde su bajista, Manuel Panadero, tiene también discapacidad visual, y de la también valenciana coral ‘Allegro’, integrada por chavales ciegos y con discapacidad visual, como artistas invitados.

La organización de esta 18 Bienal de Teatro ONCE ha contado con la colaboración de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura y los diferentes Ayuntamientos y salas de teatro donde se ha desarrollado.

En el año 2013, los Grupos de Teatro de la ONCE fueron reconocidos con el Premio Max de Teatro Aficionado; en 2021, la mayoría de los que participan en esta Bienal formaron parte de la producción audiovisual Si Talía fuera ciega. Y a finales de ese mismo año, la ONCE recibió la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, en reconocimiento a la labor que desarrolla la Organización en el ámbito cultural, en general, y en particular, al apoyo y la colaboración para la inclusión de las personas con discapacidad visual en el mundo del teatro.