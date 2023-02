La ONCE crea un consejo de innovación inclusiva

Se trata del Consejo Asesor de Innovación con expertos en transformación y nuevas tecnologías.

España.- En un puja por la innovación dentro de la industria, y con un eje en la inclusión social que caracteriza a la organización, la ONCE le dio luz verde a su nuevo Consejo Asesor de Innovación para apoyar la realidad de las personas con ceguera y baja visión.

Según se informó, se trata de un órgano de consulta y asesoría en materia de innovación compuesto por representantes de todo el Grupo Social ONCE (ONCE, Fundación ONCE e Ilunion), al que se suman expertos y personalidades relacionadas con las tecnologías, la comunicación y la innovación de Google España, Asepeyo, MOVE Estrella Galicia Digital, Pharos, Grant Thornton, Tecnalia y Telefónica, entre otros.

La organización anunció que los miembros del Consejo se reunirán de forma semestral y generarán espacios constantes de intercambio y reflexión sobre los retos y oportunidades que la revolución digital plantea a nivel social y organizacional.

Además, explicaron que el principal objetivo del consejo asesor es crear un foro para el análisis de tendencias en innovación y nuevas tecnologías, intercambio de mejores prácticas y aprendizajes en los procesos de transformación de las organizaciones y para el impulso de alianzas estratégicas.

Desde la ONCE, definieron la creación del consejo como un paso más en su compromiso con la innovación, y con de generar alianzas entre instituciones, organizaciones, grandes empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil, capaces de impulsar procesos de transformación y de avanzar hacia una revolución digital inclusiva, que ponga las tecnologías al servicios de las personas, también ciegas o con baja visión, sin dejar a nadie atrás.

