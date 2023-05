La Lotería del Tolima presentó su nuevo plan de premios

La lotería colombiana aumentó los premios y a partir de ahora entregará un gran mayor de COL$3.000m (USD659,022).

Colombia.- En el marco de la celebración de los 98 años de su fundación, la Lotería del Tolima anunció el lanzamiento de su nuevo plan de premios. De acuerdo con la institución, esta nueva iniciativa les permitirá ofrecer a sus clientes “premios con cifras sin precedentes”.

Desde hoy, lunes 8 de mayo, la lotería tolimense pondrá en sorteo más de COL$ 9.600m (USD 2.1m), casi duplicando la cifra que se tenía actualmente que ascendía a COL$5.400m (USD 1.1m).

La Lotería del Tolima amplió significativamente el Plan de Premios que tenía y a partir de ahora entregará un gran mayor de COL$3.000m (USD 659,022), sumando COL$1.000m (USD 219,674) al anterior, además estableció 34 secos que van hasta los COL$150m, y nuevas aproximaciones con pagos superiores a los que estaban acostumbrados.

Según explicaron desde la institución, para lograr este nuevo plan de premios, se llevó a cabo un trabajo minucioso con el apoyo de distribuidores y clientes de todo el país, encuestas al público en general y se elaboró un estudio técnico de mercado, financiero y de riesgos que garantiza un análisis de viabilidad y retorno para definir las nuevas cifras.

El proyecto fue presentado ante la Junta Directiva de la entidad, así como al Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, obteniendo las aprobaciones respectivas. Finalmente, se realizaron pruebas técnicas y parametrizaciones en el sistema interno de la Lotería del Tolima y en las diferentes plataformas de reporte a la Superintendencia Nacional de Salud.

Recientemente, la gestión de la Lotería del Tolima fue reconocida por la Asamblea Departamental del Tolima. Allí, la gerente de la entidad, Victoria Castillo, expuso los logros y las cifras récord alcanzadas en cumplimiento al plan de desarrollo “el Tolima nos une”.

En ese sentido, Castillo dijo: “Es muy satisfactorio para la Lotería del Tolima recibir el apoyo de todos los diputados, cumplir anticipadamente las metas del gobierno es parte de nuestro compromiso como servidores públicos y agradezco a la asamblea departamental por este gran respaldo a la lotería porque que esto nos impulsa a seguir trabajando por la salud de los Tolimenses”.

Por su parte, el diputado Renzo García manifestó: “La gestión de la Lotería del Tolima es algo que hay que destacar, que hay que felicitar y decirles que cuentan con esta duma departamental para seguir respaldando esas iniciativas por sus buenos logros; también lo he resaltado muchas veces, soy diputado de oposición pero eso no me quita la posibilidad de reconocer los aciertos y ojalá el resto de funcionarios tomaran en cuenta estos buenos ejemplos de desempeño”.

Las estadísticas y cifras entregadas por el equipo de la Lotería del Tolima, demuestran récords en:

Ventas por más de COL$57,000m (USD12.7m).

Premios por más de COL$21,000m (USD4.6m).

Transferencias a la salud, superior a COL$47,000m (USD10.4m), lo que le permitirá a este gobierno ser el que más recursos le ha entregado a la salud en los 98 años de historia de la entidad.

Ver también: Coljuegos registró una suba de 24% en la recaudación en el primer trimestre