La Lotería del Tolima homenajeó a los loteros en su día

Más de 100 loteros de la ciudad disfrutaron una jornada de integración y reconocimiento a su labor, en el marco de la celebración del día que honra su profesión.

Colombia.- Un centenar de loteros de la Lotería del Tolima disfrutaron de una jornada de integración y reconocimiento a su labor en el marco de la celebración de su día llevada adelante por la institución tolimense.

El Día del Lotero se celebró en el Tolima con la participación de más de 100 vendedores y sus familias. Allí, disfrutaron de una jornada de integración y exaltación por la labor que han desarrollado en el Tolima. “Lo que está haciendo el gerente de la Lotería del Tolima me parece excelente porque eso es muy bonito para todos los loteros que trabajamos. Pero lo más bonito que puede estar haciendo en estos momentos, porque de verdad que ya los loteros que somos de alta edad, nunca hemos tenido una pensión y esto es lo mejor que puede hacer él por nosotros”, aseguró Jairo Antonio Nieto, vendedor de Lotería del Tolima.

En esta jornada se resaltó la labor que viene desarrollando la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en busca de generar una mejor calidad de vida para quienes contribuyen a recaudar recursos para la salud de los tolimenses, por eso, en diversas reuniones adelantadas con el director regional de Colpensiones, se han hecho avances significativos para buscar este beneficio a la fuerza de ventas más importante de esta entidad.

“Los loteros no han tenido pensión en ningún momento, de una forma directa o que haya estado la lotería del Tolima vinculada a la pensión de los loteros, nunca, no ha existido. El gerente Alexander nos ha tratado muy bien a todos, algo muy agradable para nosotros es que una persona se entregue por algo que no hemos tenido, entonces para nosotros es muy grato pensar que una persona tiene en su mente esa idea” afirmó Alejandro Ortiz, otro de los loteros homenajeado en este día.

Presencia en el eje cafetero

Además de realizar acciones para su fuerza de trabajo, desde la institución tolimense también se encuetran trabajando para seguir consolidando a la empresa como una referencia de los juegos de azar en Colombia. En este sentido, el venidero 4 de abril se llevará a cabo la cumbre de loterías con el objetivo de fortalecer su comercialización y combatir la ilegalidad. En colaboración con las loterías de Quindío, Risaralda y Manizales, la Lotería del Tolima busca impulsar y fortalecer la comercialización de su producto en el eje cafetero, combatiendo la ilegalidad que afecta la salud de los ciudadanos, con pérdidas superiores a los COP 20.000m (USD 5m).

«El 4 de abril, en Pereira, tendremos una gran cumbre de loterías del Eje Cafetero para aumentar la comercialización en estas regiones y articular acciones contra el juego ilegal que afecta los recursos para la salud», afirmó Alexander Castro, gerente de la Lotería del Tolima.

Por su parte, en el marco de su enfoque en la seguridad, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, planea llevar la campaña «Tour de los Ganadores» a los municipios del Tolima, generando conciencia sobre el juego ilegal a través de actividades de azar y suerte.

Lo cierto es que la Lotería del Tolima bajo la batuta de Alexander Castro ha mantenido una dinámica de continuidad al trabajo que venía desarrollando la anterior gerente, al tiempo que se ha fortalecido en líneas clave como la atención en el bienestar de los loteros, quien a la postre son en gran parte la columna vertebral de la empresa.

De hecho, la semana pasada, la entidad firmó el primer Gran Pacto por la Legalidad y la Transparencia en Colombia. El objetivo es concientizar sobre la importancia del juego legal en el fortalecimiento de la salud de los tolimenses.