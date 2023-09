La lotería de la Provincia de Buenos Aires acompaña la lucha contra la violencia de género

La lotería bonaerense participó del tercer congreso Estado presente sobre violencia política y de género.

Argentina.- La Lotería de la Provincia de Buenos Aires, al igual que otros organismos provinciales, estuvo presente con un stand informativo sobre políticas de género en el marco de la tercera edición del “Congreso Estado Presente. Violencia Política y de Género: Desafíos de la Democracia”.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de las Mujeres y Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires en la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional La Plata, en Berisso.

Desde el equipo interdisciplinario de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires destacaron la importancia de participar de este encuentro: “Esperamos seguir en este camino y en esta lucha de conquistar derechos para todas las trabajadoras, acompañando y brindando nuestro apoyo”, enfatizó Nora Amigo, coordinadora del equipo.

Por su parte, Axel Kicillof, gobernador bonaerense, se hizo presente para la apertura, acompañado de la ministra Estela Díaz; Fabián Cagliardi, intendente de Berisso; Rubén Soro, rector de la UTN y Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género.

“Cuando se creó este Ministerio, el objetivo era que estas políticas no sofocaran, no sustituyeran toda la movilización y organización popular que existe a nivel provincial y que antes no tenía organización en el gobierno”, aseguró el gobernador en su discurso de apertura.

“No puede haber políticas de género si no se hace en conjunto con todas las organizaciones, si no se despliega como una actividad articulada, colectiva y donde haya permanentemente el surgimiento de nuevas demandas, planteando cuál es la agenda y hacia dónde vamos”, destacó Kicillof y agregó: “Por eso, este tercer congreso es un desafío muy grande porque es la muestra de que hemos tenido éxito en lo que nos propusimos. Reivindiquemos lo que se hizo y el compromiso de lo que vamos a hacer”.

El trabajo de la Lotería

En agosto, la ciudad de La Plata fue escenario de una nueva jornada de capacitación en juego responsable, desarrollada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) Buenos Aires.

La actividad fue desplegada en el marco de un convenio anudado entre el regulador de los juegos de azar, presidido por Omar Galdurralde, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo. De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la iniciativa es gestionar políticas públicas de calidad para la promoción del juego responsable en instituciones deportivas, educativas y sociales de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, los profesionales del Centro de Atención de La Plata fueron convocados para realizar una capacitación con juveniles de 3°, 4°, 5° y 6° año de la escuela secundaria Dr. René Favaloro, ubicada en el predio el Bosquecito, del club Gimnasia y Esgrima de La Plata.