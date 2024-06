La LNB de Panamá nombró a Marcos J. Cedeño como nuevo director

Los loteros ya le pidieron al recientemente nombrado director que tome medidas para frenar el juego ilegal.

Panamá.- Marcos J. Cedeño fue nombrado como director general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), por el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ocupando así el rol anteriormente desempeñado por Gloriela Del Río.

Cedeño cuenta con una Licenciatura en Administración y Programación en Sistemas de la Columbus University. Además, ha recibido certificaciones en Configuración de Routers Juniper Networks y Advanced Juniper Networks Routing de Dynamic WorldWide Training Consultants, México D.F.; y FT9212-02A TNMS-CORE/CDM Operation and Administration for Next Generation SDH Network (R12) Configuración (R 12) de Nokia Siemens Networks, Miami, Estados Unidos.

El nuevo director de la LNB de Panamá tiene certificaciones en CCNA – Cisco Systems de la Universidad Latina de Panamá. Además, una certificación en Voz Sobre IP Quintum de Quintum Internacional de Bogotá, Colombia, entre otras.

En su trayectoria profesional ha ocupado cargos de gerente de Operaciones en Majano; gerente de Operaciones en Transporte DI-TRUCK y gerente Noc en Columbus Networks – Cable Submarino ARCOS-1.

Tras el nombramiento del nuevo director, billeteros manifestaron que esperan se logre poner fin a la venta de billetes clandestinos y se inicie una investigación sobre la venta de los juegos de azar electrónicos que entraron a regir en octubre de 2023.

Según informó Telemetro, Fernando Gonzáles, dirigente de los billeteros, solicitó una investigación exhaustiva sobre los nuevos juegos de azar de la Lotería Nacional de Panamá. «Queremos ver de qué forma se empieza a combatir la venta clandestina… también una investigación exhaustiva a la introducción de los nuevos juegos Lotto y Pega3 que, según los estados financieros solicitados, están dejando pérdidas a la institución», dijo el dirigente.

Y agregó: «Esperamos que el nuevo director el cual cuenta con un currículum impecable, de verdad pueda ayudarnos a salir de este hueco».