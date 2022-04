La Junta de Beneficencia y el Municipio de Guayaquil trabajarán por la salud mental

El convenio firmado entre la Empresa Municipal de Desarrollo Acción Social y Educación (DASE) y la Junta de Beneficencia de Guayaquil apunta a fortalecer la atención en salud mental.

Ecuador.- La Junta de Beneficencia de Guayaquil, la ONG que, entre otros servicios organiza la Lotería Nacional de Ecuador, firmó un convenio con la Empresa Municipal de Desarrollo Acción Social y Educación (DASE) que permitirá ayudar a cerca de 100 personas, como parte del proyecto de atención integral en Salud Mental, que busca brindar atención médica especializada, a través del Instituto de Neurociencias.

El documento fue firmado por el director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Juan Xavier Cordovez Ortega y la Alcaldesa de la ciudad, Cinthya Viteri.

Cordovez Ortega expresó el apoyo a la iniciativa municipal: “Este convenio complementa el esfuerzo enorme que realizamos durante la pandemia, que a nivel mundial ha incrementado los cuadros de depresión y ansiedad. En el Instituto de Neurociencias contamos con la experticia en el manejo y tratamiento de la salud mental y ahora estamos apoyando esta iniciativa del Municipio de Guayaquil para beneficiar a más personas”, indicó.

Por su parte, la alcaldesa Viteri dijo: “La salud mental es tan importante como la salud del cuerpo, porque si la mente no está bien, el cuerpo no funciona, no puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes tener una vida normal, es esencialmente una forma de discapacidad que atormenta a miles de personas. Con este convenio vamos a poder ayudar a cerca de 100 personas y darles una nueva oportunidad de vida”.

La subgerenta de DASE, Amalia Gallardo, explicó que el convenio permitirá atender trastornos depresivos o de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, entre otras afecciones.

El programa prevé brindar atención médica a 72 beneficiarios a través de dos ejes:

Consulta Externa (servicio ambulatorio) para atender a personas que presenten cuadros de depresión y ansiedad.

Emergencia y Hospitalización para atender a personas con diferentes trastornos mentales: Episodios Depresivos, Otros Trastornos de Ansiedad, Trastornos Obsesivo Compulsivo (TOC) y Trastornos de la Conducta Alimentaria, Esquizofrenia, Trastorno Afectivo Bipolar, Otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física, Demencia no especificada y Epilepsia.

