La Guardia Civil de España alerta sobre una estafa con cartas de SELAE falsificadas

Los estafadores buscan acceder a datos personales a través de cartas o mails en los que les dicen a las víctimas que ganaron la lotería.

España.- A través de su cuenta de Twitter, desde la Guardia Civil española advirtieron a los ciudadanos acerca de una vieja estafa que está de vuelta. El engaño comienza a través de una carta que llega directamente al buzón en la que se comunica que el destinatario ganó la lotería. El papel tiene el sello de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Según explicaron las autoridades, en la carta se pide ponerse en contacto mediante un número de teléfono y un correo electrónico para poder cobrar el supuesto premio. Este sería el momento en que los estafadores obtienen los datos que necesitan para concretar la estafa.

Por su parte, desde SELAE también se hicieron eco del regreso de esta estafa que ya circulaba en el 2018 y le recordaron a la población que “todos los juegos de Loterías y Apuestas del Estado se gestionan a través de establecimientos oficiales ubicados en su totalidad en el territorio español y a través de la web loteriasyapuestas.es y no hay promoción alguna o comercialización de estos juegos fuera de España”.

Uno de los aspectos llamativos de la carta es que está escrita en inglés. En el texto se indica que se escogieron participantes de “una lista exclusiva de 125.000 nombres de individuos de Europa, Asia, Oriente Medio y los Estados Unidos y que se trata de un programa ideado para promover y animar el turismo en nuestro país”.

Como consejos para no caer en el fraude, desde SELAE aconsejaron comprobar “las direcciones y teléfonos de los organismos que se facilitan”, que “no coinciden con los verdaderos”. También advirtieron a los usuarios que no paguen “cantidad alguna para obtener los premios que se ofrecen” y “no proporcionar información personal o financiera”.

