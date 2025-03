La DGOJ de España se reúne con reguladores europeos para abordar desafíos del sector

Las autoridades de la Dirección General de Ordenación del Juego participaron de un encuentro en Birmingham.

Reino Unido.- Representantes de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, participaron de un encuentro internacional con los reguladores europeos del juego de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Austria en Birmingham (Reino Unido).

Según informaron desde la DGOJ, esta reunión sirvió como espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la supervisión y regulación del sector del juego. Además, abordaron tendencias y retos de la industria.

Durante el evento del martes 4 de marzo, la DGOJ participó de una mesa redonda con la ponencia «Robo de identidad en el juego online: la experiencia en España», donde presentó los resultados del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS).

España destacó este protocolo como un “ejemplo de buena práctica en la lucha contra la suplantación de identidad dentro del sector del juego online, generando gran interés entre los reguladores presentes”.

A lo largo de la jornada, los reguladores debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta el sector, abordando temas como la lucha contra el juego ilegal, con análisis sobre operadores B2B, el papel de los motores de búsqueda y estrategias para combatir plataformas no reguladas.

También se intercambiaron enfoques sobre herramientas para identificar jugadores con problemas para reforzar las políticas sobre juego responsable. Por otra parte, se abordó la temática de la Inteligencia Artificial aplicada al juego, explorando su potencial para mejorar la supervisión, detectar comportamientos de riesgo y reforzar la regulación. Por último, se presentaron procedimientos judiciales en la Unión Europea relacionados con el juego, repasando casos recientes y su impacto en la legislación del sector.

La segunda jornada de trabajo de los reguladores incluyó la asistencia hoy, miércoles 5 de marzo, a la Spring Conference 2025 (Conferencia de Primavera 2025) de la Gambling Commission del Reino Unido, bajo el tema «Building the Bigger Picture: Evidence and Action Across Gambling» («Construyendo un panorama más amplio: evidencia y acción en todos los ámbitos del juego»).

Este evento reúne a reguladores, operadores, investigadores y entidades del tercer sector en una serie de ponencias y paneles de expertos, donde se abordan las tendencias y retos del sector del juego desde una perspectiva global.