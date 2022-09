La Corte de Arica falla a favor del Municipio en el caso de máquinas sin patente

Para la Corte, el Municipio actúa legalmente si no otorga una patente provisoria para operar máquinas de juegos de azar.

Chile.- La situación de las máquinas de juego que buscan obtener patentes para operar es un tema recurrente en los municipios del país andino y, frecuentemente, es la Justicia quien tiene que terminar dirimiendo esas cuestiones ya que desde los municipios se rehúsan a conceder las patentes.

El último caso tuvo lugar en el Municipio de Arica, cuando un operador interpuso en contra de la Municipalidad un reclamo de ilegalidad ya que omitió pronunciarse respecto de una solicitud de patente provisoria para operar máquinas de juegos de habilidad y destreza. El recurso fue rechazado por la Corte.

El denunciante explica que el municipio omitió pronunciarse sobre su solicitud de patente, por lo que se entiende que fue rechazado. En contra de esa decisión, interpuso el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, ya que aduce haber cumplido con las exigencias del artículo 26 del D.L. 3063, de Rentas Municipales, para que se le otorgue la patente provisoria para operar máquinas de juegos de habilidad y destreza. No hacerlo, sostiene, configura una falta de servicio, ya que el municipio no puede obstaculizar su actividad económica lícita y no se puede aceptar que la Superintendencia de Casinos de Juegos resuelva lo concerniente a la aprobación de una patente comercial.

Por su parte, la Municipalidad cita la Ordenanza que regula la autorización y explotación comercial de máquinas de juegos en la comuna, que establece en su artículo 6° que “los interesados en obtener la autorización deben tramitar la patente comercial en la sección de Rentas Municipales”, la que verificó que la interesada no presentó todos los antecedentes para la adecuada revisión de su caso, por lo que se le solicitó nuevamente la entrega de documentos, lo que no significa en ningún caso que se le haya rechazado la patente comercial solicitada, ya que el procedimiento para su otorgamiento sigue vigente.

En ese sentido, agrega que los órganos municipales pueden otorgar patentes provisorias siempre que la actividad de que se trate esté incorporada en la ordenanza que se dicte al efecto, y que la ordenanza dictada por la Municipalidad de Arica establece en su artículo 10 que “no se otorgará patente provisoria a los locales cuyo giro sea la explotación de juegos de azar cuando la ley lo prohíba, de manera que no se incurre en la ilegalidad denunciada por el solo hecho de omitir la entrega de una patente provisoria para realizar ese giro”.

Es por eso que la Corte de Arica rechazó el reclamo de ilegalidad. El fallo señala que “aparece claramente que el Decreto Alcaldicio impugnado, se ampara en las reglas que facultan a la Municipalidad de Arica para rechazar la supuesta omisión de pronunciamiento, por cuanto se trata de una solicitud de obtención de patente en trámite, en que se le ha pedido a la reclamante cumplir con allegar antecedentes faltantes, teniendo presente que al tenor de la Ordenanza Municipal para el otorgamiento de patentes provisorias se establece que no se otorgará patente municipal en calidad de provisoria a los locales cuyo giro sea la explotación de juegos de azar cuando la ley lo prohíba”.

La sentencia agrega que “la resolución emitida por el municipio se encuentra legalmente pronunciada, dado que se trata de una solicitud de patente provisoria en el giro de la reclamante, que no es posible otorgar, por lo que la imputación de omisión carece de fundamento, tanto es así, que el trámite de patente definitiva ha seguido su procedimiento regular”.

Solicitan que se acelere el proyecto que permite fiscalizar y clausurar casinos sin licencia

Los llamados “casinos populares”, es decir, aquellos que no cuentan con licencia para operar dentro de Chile, son una problemática difícil de controlar para los municipios, es por eso que desde septiembre de 2021 hay una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados que busca abordar esta situación, sin embargo, aún no hubo novedades en la Cámara. Por eso se pidió que se acelere su tratamiento.

El diputado Frank Sauerbaum presentó el mes pasado ante la presidenta de la comisión de Gobierno Interior, Marta González Olea un escrito en el que el legislador plantea que “de conformidad con lo dispuesto en el número 6 del artículo 244 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para solicitar respetuosamente tenga a bien disponer que el Proyecto de Ley que modifica el Decreto Ley N°3.063, sobre rentas municipales, en materia de patentes para operar máquinas de destreza o entretenimiento, sea discutido y votado preferentemente en esta Comisión, en la cual la iniciativa se encuentra radicada, en segundo trámite constitucional”.

En el texto, Sauerbaum recuerda que la iniciativa legislativa se encuentra en segundo trámite constitucional ante la Cámara de Diputados desde septiembre del año pasado, habiendo sido ya aprobada por el Senado y habiendo ingresado a tramitación hace ya casi 10 años en la mayoría de las mociones que se encuentran refundidas.

El diputado del país cordillerano sostiene que el proyecto aborda una materia preocupante que requiere una solución rápida como es la regulación y fiscalización de los denominados “casinos ilegales”, donde operan máquinas de juegos, “ajenos al licenciamiento formal de casinos que regula la Ley N°19.995 y la Superintendencia de Casinos”.