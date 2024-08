La Ciudad de Buenos Aires avanza con más medidas para prevenir el juego en adolescentes

El gobierno porteño reguló el uso de celulares en las escuelas como parte de su estrategia para controlar la problemática.

Argentina.- El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa llevando adelante estrategias para erradicar el juego online en adolescentes. En ese sentido, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la regulación del uso de celulares en las escuelas, una medida que apunta a «mejorar la calidad de la enseñanza y favorecer el desarrollo y la autorregulación de los chicos y adolescentes».

La resolución del Ministerio de Educación establece que en las escuelas primaria y los jardines de infantes, los alumnos no utilicen su teléfono en el aula ni en el recreo, mientras que en secundaria, durante las clases, solo están habilitados a sacarlo si sus docentes lo piden.

La medida fue consensuada con equipos docentes, especialistas y representantes de ONGs y tendrá impacto en 566.000 estudiantes de 2.291 escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria tanto públicas como privadas. Se busca estimular la concentración de los alumnos en las horas de clase y promover la socialización durante los recreos.

«Una de las razones centrales de por qué los chicos no están aprendiendo en clase es por el celular, que es una máquina de distracción», dijo Jorge Macri sobre la regulación del uso de celulares que dispuso la Ciudad en las escuelas y agregó: «Como Gobierno tenemos que generar condiciones en el aula que les permitan a nuestros profesores y maestros volver a tener la atención de los chicos. Queremos que el control del aula lo tenga el docente y no el celular».

La ministra de Educación Mercedes Miguel explicó: «Regular no es prohibir. Queremos un entorno educativo donde la tecnología sea una herramienta útil y no una distracción. Esto es parte de nuestro plan estratégico Buenos Aires Aprende. Tenemos muchísima evidencia que indica que esta decisión es acertada. Argentina es pionera, número uno según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de estudiantes que reconocen distraerse en matemáticas por el uso del celular. Y cinco de cada 10 jóvenes de nuestro país dicen que les genera mucha ansiedad cuando no tienen su celular cerca».

Una de problemáticas relacionadas con el uso de celulares en los colegios es el creciente crecimiento de las apuestas en línea ilegales por parte de los adolescentes. Desde el gobierno de la Ciudad aseguraron que más del 85 por ciento de las familias sostiene que los juegos de apuestas son un problema que afecta a los jóvenes, pero no lo reconocen en sus propios hijos.

Desde el principio de la gestión, la Ciudad atacó el problema de la ludopatía infantil: se bloquearon 1.086 sitios ilegales y se les prohibió el acceso a la red BA WIFI. Además, se hizo una auditoría de las licencias existentes y se suspendió el otorgamiento de nuevas. Por otro lado, ya se capacitaron a más de 23 mil adolescentes sobre las consecuencias de las apuestas online.

En este sentido, ya implementa en las escuelas públicas un sistema de seguridad que dispone de filtros y búsqueda segura en navegadores web, protección contra software malicioso y videos en YouTube, bloqueando contenidos inadecuados como violencia, pornografía y sitios de apuestas en línea.

Además, el gobierno de Jorge Macri, a través de la Lotería de Buenos Aires (LOTBA), envió cartas documentos a influencers que hicieron promoción y publicidad en sus redes sociales de plataformas que captan apuestas de juegos de azar de manera ilegal y anunciaron la creación de la primera fiscalía especializada contra la ludopatía infantil.