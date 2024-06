La CCJ del Senado brasileño volvió a postergar el debate en torno al Proyecto de Ley 2.234/22

La propuesta será tratada en una reunión extraordinaria el próximo miércoles 19 de junio.

Brasil.- Por sexta vez, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado brasileño postergó el tratamiento del Proyecto de Ley 2.234/22. La propuesta que legaliza los casinos, bingos y Jogo do Bicho en Brasil sigue en un limbo parlamentario ya que a raíz de diversas demoras y artilugios técnicos lleva más de medio año sin poder tratada en la comisión, la última que debe analizarla antes de pasar a ser tratada en el Pleno del Senado.

Durante la reunión de ayer de la CCJ, el relator de la propuesta, senador Irajá, leyó el informe y analizó las 35 enmiendas presentadas, faltando tres, que fueron presentadas la mañana de ayer. El parlamentario aceptó sólo las modificaciones de redacción y rechazó las de mérito, lo que implicaría que el proyecto tendría que regresar para análisis a la Cámara de Diputados.

El senador Eduardo Braga solicitó opiniones sobre los cambios propuestos por el relator y el senador Rogério Carvalho solicitó el aplazamiento de la votación. El presidente de la CCJ, Davi Alcolumbre, volvió a posponer la votación de la propuesta de reunión extraordinaria, con temario único, que podría celebrarse la próxima semana.

Tras la reunión, el propio Alcolumbre explicó que el próximo 19 de junio se realizará esta reunión extraordinaria de la CCJ en la que el Proyecto de 2.234/22 será el único punto en la agenda.

El senador Irajá elogió la propuesta presentada por el presidente de la CCJ e informó que hasta el momento se han presentado 38 enmiendas al asunto. Consideró que el nuevo plazo es fundamental para analizar los cambios sugeridos y buscar resolver las dudas de los miembros de la comisión

«Ahora, por la mañana, hemos recibido cinco enmiendas más, tampoco voy a entrar en si son factibles o no, pero requieren tiempo para que podamos hacer una evaluación tranquila y equilibrada y, siendo prudentes, si es así. factible, podemos admitirlos o no. Entonces, su decisión de posponer la discusión no sólo responde al sentido común, presidente Davi, […] sino también a la necesidad de que el relator pueda evaluar estas nuevas enmiendas que se presentaron», dijo Irajá.