La casa de apuestas deportivas 1xBet suma otro embajador en Brasil

Estou aqui para anunciar em primeira mão que sou o novo embaixador do Brasil da @1x_Brasil.



Vamos juntos com @1x_Brasil!



*Para novos usuários, usem o código: PAULINHO e ganhe um super bônus através do meu link em seu primeiro depósito!https://t.co/cLaiiqtGbV pic.twitter.com/hmjc7NHxMD