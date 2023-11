La CAE del Senado de Brasil deberá votar hoy la Ley de apuestas deportivas

La deliberación prevista para ayer se pospuso luego de que varios Senadores pidieran darle vista al proyecto. A raíz de estas demoras, la nueva norma podrá ser deliberada en el Pleno del Senado recién el próximo martes 28 de noviembre.

Brasil.- La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado pospuso hasta hoy la votación del informe del senador Angelo Coronel sobre el Proyecto de Ley 3626/23 que regula las apuestas deportivas en Brasil. La decisión tuvo en cuenta la solicitud de opinión por parte de los miembros de la comisión. En el documento, el relator redujo al 12 por ciento la tarifa que deben pagar las empresas, con derecho a tres marcas y con un cánon de R$ 30m (USD6m) por cinco años. El presidente del Senado tenía intención de votar el asunto inmediatamente en el Pleno, pero a raíz de estas nuevas demoras en torno al proyecto se pospuso hasta el 28 de noviembre.

A pesar de que la votación del proyecto estaba prevista para el pasado martes 21 de noviembre, el senador Eduardo Girão presentó un pedido de aplazamiento de la decisión. “Es un problema extremadamente grave, que afecta a las personas menos privilegiadas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de legislar. No es de forma apresurada. Todo el mundo pide que no haya “tratamiento”. El impacto será para el brasileño, que está ahí arriba recibiendo un lavado de cerebro para jugar y volverse adicto. Pierde moto, coche, casa, trabajo, familia y hasta la vida”, fue el argumento esgrimido por Girao en su pedido.

“No hay urgencia. Estamos aprendiendo sobre el informe ahora. No voy a discutir si fueron incumplidos o no, pero hay puntos que se discutieron y no fueron atendidos”, agregó el senador Carlos Portinho, otro de los parlamentarios que exigieron el aplazamiento.

En cuanto al tratamiento en específico dentro de la comisión, luego de semanas de negociaciones con el ministerio de Hacienda Fernando Haddad y diversos sectores, el relator de la Comisión de Asuntos Económicos del PL que regula las apuestas deportivas, el senador Angelo Coronel, presentó este martes un dictamen que modifica varios puntos y reduce la tributación estipulada al 12 por ciento sobre el GGR con relación al texto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados que fijaba esa carga impositiva en un 18 por ciento.

Coronel justificó la reducción de los impuestos a los apostadores con el argumento de que es necesario proteger a los apostadores en Brasil y evitar que opten por jugar en el mercados paralelos, ya sea en otros países o de manera ilegal. “Tenemos que pensar en poner dinero en la Unión, las apuestas son las que tienen que pagar. El jugador es materia prima. Sin ello no hay apuesta ”, argumentó el relator.

A su vez, también se introdujeron otras enmiendas. La primera de ellas es la que estipula de manera cabal cuál es la definición del canal electrónico. Se trata de aquella “plataforma, ya sea un sitio web electrónico, una aplicación de Internet o ambos, propiedad o administrada por el agente operador de apuestas, que permite realizar apuestas a través de medios exclusivamente virtuales” y aplicaciones de Internet como “el conjunto de funcionalidades a las que se puede acceder a través de un terminal conectado a internet”, dice el nuevo texto del senador Coronel.

También, el senador presentó una modificación que define una nueva tributación sobre los premios netos obtenidos de las apuestas en loterías de cuota fija, que estarán gravados por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – IRPF a un tipo del 15 por ciento. Se considera premio neto el resultado positivo obtenido en las apuestas de cuota fija realizadas cada año, una vez deducidas las pérdidas sufridas en apuestas de la misma naturaleza. El impuesto gravará las primas netas que superen el valor del primer tramo de la tabla progresiva anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – IRPF. El impuesto se calculará anualmente y se pagará el último día hábil del mes.

El relator incluyó en el texto la exigencia de que una casa de apuestas extranjera tenga un socio brasileño que posea al menos el 20 por ciento del capital social de la empresa para operar en Brasil. Además, según la propuesta, el socio o accionista controlador de una empresa operadora de loterías de apuestas, ya sea individual o parte de un acuerdo de control, no podrá tener participación directa o indirecta en una Corporación de Fútbol u organización deportiva profesional, ni actuar como administrador de un equipo deportivo brasileño e instituciones financieras y de pago que procesan apuestas de cuota fija.

Ahora, los senadores que integran la CAE deberán proceder a la votación hoy para que el PL 3626/23 pueda ser incluído en el orden del día de la Sesión Ordinaria del Pleno del Senado el próximo martes 28 de noviembre. La regulación de las apuestas deportivas online es una de las prioridades del ministro de Hacienda Fernando Haddad para aumentar los ingresos e intentar mantener el objetivo de reducir a cero el déficit primario el próximo año. Por esta razón, desde el propio gobierno están haciendo esfuerzos para evitar que el proyecto de ley siga sumando demoras parlamentarias.