Konami y Xailient se asocian para llevar el reconocimiento facial a los juegos de casino

Konami Gaming y Xailient se asocian para sustituir las tarjetas magnéticas de seguimiento de jugadores por tecnología de reconocimiento facial en tragamonedas y mesas para el sector de los casinos.

Comunicado de prensa.- Konami Gaming, Inc. y Xailient Inc. anunciaron una asociación estratégica para introducir SYNK Vision en la industria de los casinos. Esta revolucionaria colaboración está preparada para redefinir el seguimiento de jugadores y mejorar el panorama de la minimización de daños mediante la combinación del galardonado sistema de gestión de casinos SYNKROS de Konami Gaming con las avanzadas capacidades del dispositivo de reconocimiento facial AI edge de Xailient.

Además de las revolucionarias funciones de reconocimiento facial de jugadores, SYNK Vision también permite a los casinos rastrear y bonificar a los jugadores de forma anónima. SYNK Vision hace especial hincapié en la gestión segura de la identidad y la minimización de daños, garantizando una experiencia de casino más segura, responsable y personalizada.

Los aspectos más destacados de SYNK Vision son:

Inicio de sesión sin tarjeta: SYNK Vision ofrece a los jugadores la posibilidad de sentarse en una máquina tragamonedas o en un juego de mesa e identificarse y registrarse automáticamente en el seguimiento de jugadores sin necesidad de recordar, insertar o presentar su tarjeta magnética de fidelidad.

SYNK Vision ofrece a los jugadores la posibilidad de sentarse en una máquina tragamonedas o en un juego de mesa e identificarse y registrarse automáticamente en el seguimiento de jugadores sin necesidad de recordar, insertar o presentar su tarjeta magnética de fidelidad. Seguimiento y bonificación de jugadores anónimos: SYNK Vision es pionero en el seguimiento y bonificación anónimos de jugadores, una función que preserva la privacidad del jugador a la vez que ofrece recompensas y bonificaciones personalizadas. Esta innovación crea un entorno de juego más inclusivo y emocionante.

SYNK Vision es pionero en el seguimiento y bonificación anónimos de jugadores, una función que preserva la privacidad del jugador a la vez que ofrece recompensas y bonificaciones personalizadas. Esta innovación crea un entorno de juego más inclusivo y emocionante. Medidas avanzadas de minimización de daños: SYNK Vision incorpora algoritmos de IA de última generación para identificar y abordar posibles comportamientos perjudiciales en la sala de juego mediante el seguimiento de jugadores conocidos y anónimos. Este enfoque proactivo mejora la seguridad y el bienestar de los jugadores al alertar al personal de señales de peligro y permitir intervenciones oportunas.

SYNK Vision incorpora algoritmos de IA de última generación para identificar y abordar posibles comportamientos perjudiciales en la sala de juego mediante el seguimiento de jugadores conocidos y anónimos. Este enfoque proactivo mejora la seguridad y el bienestar de los jugadores al alertar al personal de señales de peligro y permitir intervenciones oportunas. Seguimiento AML con gestión segura de identidades: La asociación integra tecnología de vanguardia para permitir un seguimiento sin fisuras de todos los jugadores en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y una gestión segura de la identidad. Esto garantiza el cumplimiento de la normativa y protege contra actividades fraudulentas, lo que beneficia tanto a los casinos como a los clientes.

Tom Soukup, vicepresidente senior y director de productos de sistemas de Konami Gaming, Inc. ha declarado: “Konami Gaming se dedica a dar forma al futuro de la industria de los casinos ofreciendo tecnología innovadora y basada en la excelencia a nuestros clientes operadores, a través de soluciones como SYNK Vision”.

“A través de esta asociación con Xailient, SYNK Vision está un paso más cerca de demostrar una mayor eficiencia operativa y mejorar la experiencia de los huéspedes, al tiempo que prioriza la minimización de daños y el juego responsable.”

Joe Mayer, director de ventas y operaciones de sistemas – APAC en Konami Gaming, Inc. con sede en Sydney, Konami Australia Pty Ltd., añadió: “Estamos encantados de anunciar la llegada de SYNK Vision al mercado, donde estamos preparados para adoptar el cambiante panorama normativo, garantizando que la emoción de cada jugador en el casino no sólo se mantenga, sino que aumente”.

“Con SYNK Vision, estamos redefiniendo el futuro del juego en la región de Asia-Pacífico, haciendo especial hincapié en la gestión segura de identidades para garantizar una experiencia de juego segura y agradable para todos”.

Lars Oleson, consejero delegado de Xailient, declaró: “En Xailient, nos apasiona aprovechar la IA para crear soluciones impactantes. Nuestra colaboración con Konami Gaming trae SYNK Vision, que mejora de forma segura y eficiente la experiencia del cliente y mejora las medidas de responsabilidad del casino. Esta asociación marca un importante paso adelante en la transformación de la industria.”

SYNK Vision está posicionado para revolucionar los estándares de la industria de los casinos en cuanto a minimización de daños, gestión segura de identidades y juego responsable, lo que está más cerca de hacerse realidad gracias a la estrecha colaboración estratégica entre Konami Gaming y Xailient. El próximo lanzamiento de SYNK Vision es un testimonio de la dedicación compartida de la industria a la innovación y a la mejora de la experiencia global del casino.

Los interesados en obtener más información sobre el galardonado paquete de productos SYNKROS pueden visitar www.konamigaming.com.