Kambi Group rechaza las versiones sobre una potencial venta

Anders Ström afirmó, a través de un comunicado de prensa, que la empresa no mantuvo ningún tipo de conversación sobre una posible venta.

Comunicado de prensa.- Kambi Group ha respondido recientemente a las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación que sugerían que la empresa podría ser objeto de una adquisición.

Anders Ström, presidente del consejo de administración de Kambi, aclaró que la empresa no mantiene actualmente conversaciones sobre una posible venta y afirmó: «Aunque Kambi no suele hacer comentarios sobre rumores y especulaciones, puedo confirmar que no está en conversaciones al respecto».

Según fuentes citadas por E+M, Genius Sports se había puesto en contacto con Kambi Group para una posible adquisición. Sin embargo, las declaraciones de Ström acallaron estos rumores, subrayando que no hay conversaciones en curso.

