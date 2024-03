En el universo de las apuestas online, las tragamonedas o slots son de los juegos que mejor fama tienen entre quienes apuestan. Y tiene mucha relación con las temáticas, sonidos y gráficos que brindan. Aun así, algunos pagan bastante más que otros títulos similares. Conocerlos bien es la clave. Acá va la lista de las máquinas que más abonan.

No hay que olvidar que, además de la estrategia necesaria, la suerte juega un rol importantísimo en los juegos de casino online que más pagan, y esa adrenalina es incomparable para casi todos, haciendo que la diversión y las ansias de ser el próximo ganador de la fortuna se multiplique de la mano de las casas que suman funciones y promociones únicas para atrapar y dar más chances.

Qué juego paga más en el casino online

Antes de ver qué juego paga más en el casino online tené en cuenta que el sitio sea seguro para hacer depósitos y retiros. Y que cuente con certificado de legalidad, clave para poder cobrar en caso de ganar sin riesgo alguno.

Dear or Alive 2 (100 mil x)

Este juego va al tope del listado dado que cuenta con un RTP del 96.8% y una ganancia de hasta 100.000x de la apuesta.

Entre sus características, se ubica en tres escenas diversas del lejano oeste, los que cuentan con volatilidades desiguales. Esta segunda parte, que se lanzó allá por el 2019, despunta de su versión original por mucho tiempo. Por eso nadie duda en probarla.

Who wants to be a Millionaire Megaways (50 mil x)

Esta máquina desarrollada por Big Time Gaming se basa en el programa televisivo Quién quiere ser millonario. El éxito es tan extraordinario que hoy es uno de los juegos más elegidos en los casinos de muchas partes del mundo, en especial en América Latina.

Asimismo, está dentro de las tragaperras que más pagan y tienen promos de giros sin costo y comodines. Uno de los imperdibles para especialistas del género.

Temple of Treasure Megaways – 50 mil x

Refiere a un juego con una temática totalmente azteca y un diseño y sonido muy atrayente para sus jugadores.

Aquí, los que participan tienen que optar por la cantidad de megaways y giros que quieren poner en juego. Esta elección compromete el nivel de volatilidad de la ronda de giros gratis. Su mejor interés son las cuatro alternativas de giros gratis, cada una con un multiplicador ilimitado.

Si la suerte está de tu lado en los multiplicadores crecientes, la opción de ganancia de 50.000 está ahí.

Spicy Meatballs – 55.210x

Esta máquina diseñada por el proveedor Big Time Gaming tiene una extensa volatilidad, no obstante, su periodicidad de aciertos es buena. Spicy brinda 117.649 maneras de ganar, y tiene una ronda de giros sin costo y comodines asegurados en cada giro.

Hasta 55.210 x se puede ganar la apuesta.

Ectra Chilli Megaways – 20mil x

Es un tragamoneda que copia el formato de Quien quiere… pero se basa en una súper fiesta mexicana.

Incluye una lista de Top 10, dado que brinda una ronda de giros sin costo con una función de apuesta en donde el multiplicador sube en 1x, dando la opción de alcanzar ganancias récord.

Jackpot Jester 50 mil x

Este slot en su forma simula una máquina física con 2 juegos de carretes alucinantes. JJ comienza jugando en el rodillo inferior, en el que los participantes suman créditos tras cada triunfo, con el propósito de desbloquear el Súper juego, que se hace en el rodillo superior.

Los que juegan pueden llevarse sus ganancias del rodillo bajo, o utilizarlas en el Súper, el que da las mejores pagas aquí. Si se va por todo, se pueden ganar hasta 50.000 veces lo apostado.

Jammin Jars Slot – 20 mil x

Creada por Push Gaming, esta máquina muy popular se reconoce por el pago grupal 8×8 repleta de símbolos de tarros de frutas y mermelada. De colorida estética, resulta por demás atractivo y divertido.

Como pasa con otros slots que más pagan, luego de cada triunfo, los multiplicadores suben de a 1, no obstante con JJS el multiplicador sigue subiendo aun tras un giro perdedor. Lo que da la oportunidad de ganar hasta 20.000 veces lo apostado. Cuenta con comodines que activan nuevos tiros.

Vikings – 10 mil x

Para los más fanáticos de la serie Vikingos, NetEnt, desarrolló esta tragaperras para entrar de lleno en el fascinante universo nórdico y no querer salir más de él.

Además de su diseño y temática única, suma su función de Hotspot y Shield Wall, que convierte grupos de símbolos en el mismo símbolo.

En Vikings, los abonos los alcanzás en los Raid Free Spins, que acontecen en carretes gigantes, con más de 78 mil maneras de triunfar.

Cleopatra – 10 mil x

Finalmente, sumamos al top a la popular máquina Cleopatra de IGT. Un clásico imperdible situado en el antiguo Egipto que lleva tiempo entre los preferidos y se diferencia de otros por ofrecer la opción de ganar hasta 180 giros gratis, y un multiplicador de 3x.

Se le agrega el comodín, y combinaciones para cambiar estos comodines en giros sin costo con un doble multiplicador de 6x. aquí se puede llevar un pago máximo de hasta 10.000 veces la apuesta.

Tragamonedas que más pagan

Un RTP, Return of player, alto en una tragaperras es el % del retorno que los jugadores consiguen de parte de la casa online. o sea, que cuánto más elevado es este, más son las probabilidades de ganar o recuperar el dinero que se apostó.

Para estar entre las tragamonedas que más pagan, es necesario:

Tener asiduidad de aciertos

Si bien resulta casi imposible poder saber cuándo se ganará en un juego, ya que si todos lo supiéramos seríamos ganadores habituales del casino y ya no sería azar, no obstante, existen estadísticas que permiten guiarse y tiran el porcentaje en que un juego puede dar tal combinación. Este suele variar entre un 3% a un 45%.

A modo de ejemplo, si la frecuencia de tu tragaperras preferida es del 9%, esta parará el 9% de las veces en una combinación ganadora, y así sucesivamente.

Saber esto puede ayudar a optar por la mejor tragamonedas de la casa en línea.

Desigual volatilidad, desigual recompensa

La volatilidad en una máquina de este tipo es ni más ni menos que la asiduidad con la que se reparten los premios y montos que estos tienen.

Se debe considerar que si una tragamonedas muestra una elevada volatilidad, el apostador tiene que contar con un monto más elevado para llegar a hacer mayores apuestas, y, con paciencia para dar con sus premios.

Lo ideal es que sea un slot con RTP alto y volatilidad baja, para alcanzar buenas recompensas.

Pagos con buenos montos

Los tragamonedas con pagos de montos elevados son los más atractivos. Es una gran idea jugar en tragamonedas progresivas, dado que esta variante, cada vez que juega, un porcentaje de la apuesta va destinado al pozo acumulado.

RTP en tragaperras

Son las tragaperras que mejor pagan. Hicimos una selección de las que mejor pagan en los casinos en línea. Hay que considerar que en el último tiempo existen varios lanzamientos de tragaperras Megaways, los que tienen una alta volatilidad y pagos.

Si buscás subir la racha de los mejores slots actuales para ganar dinero, te aconsejamos estos:

Starburst x60000

Apollo Pays x116030

Dead or Alive 2 x111111

Starburst

Proveedores de tragaperras con mejores abonos

Para que tengas la data al detalle sobre las máquinas que más abonan, compartimos este listado de los proveedores que debés seguir:

Pragmatic Play

Este juego y licencia brinda una amplia variedad de tragamonedas con diversas temáticas. Sus tragamonedas cuentan con rondas de bonificación que atraen mucho a los fanáticos. El sistema de torneos Drops & Wins, en el que se puede ganar dinero de competencias es un imperdible que todo jugador alguna vez probó o desea hacerlo prometiendo entretenimiento vibrante.

Microgaming

Este proveedor es un experimentado desarrollando juegos para casas en línea. Es más, es un pionero del sector. Hoy, tiene las mejores licencias del rubro, y un gran prestigio ganado por parte de quienes regulan el azar internacional.

NetEnt

Se considera uno de los proveedores más especializados de juegos para casinos online. Desde 1996, cuenta con máximo recorrido en la industria. También, es reconocido por asegurar transparencia y seguridad.

Big Time Gaming

Resulta un innovador entre los proveedores. Ya desde antes del 2000, se especializa en tragaperras, y ofrece los slots más sugerentes y entretenidos de las casas online.

Sugerencias y tips para jugar a las tragaperras y saber dónde conseguir los juegos de casino que más pagan

Teniendo el listado de las que mejor pagan, toca conocer qué considerar para saber por cuál ir primero.

Optá por una máquina con un RTP más alto del 96%

Las tragaperras con RTPs elevados deben pagar de manera más frecuente y en más cantidad. Aun así, no vale obsesionarse solo con el RTP porque hay otros argumentos que también influyen en eso.

Buscá un juego con rondas de tiros gratuitos

El tipo de tirada sin costo que da la chance de ganar dinero con giros extras. Considerá que los bonos de giros así o free spins al momento de optar por una tragamonedas, pueden hacer una buena diferencia.

Las tragaperras progresivas dan más premios, pero pagan con poca frecuencia

Por eso, no se aconseja ir solo tras los jackposts o pozos acumulados de las máquinas progresivas. Si bien la ganancia es mayor, no es tan simple que salte.

Conoce las tragamonedas progresivas que mejor abonan:

Aunque los pagos no sean tan habituales, te dejamos un listado de las máquinas progresivas que más se aprovechan hoy:

Mega Moolah

Esta es una de las máquinas en línea que ha entregado los premios más altos en estos años de juegos de azar.

Age of the Gods: God of Storms

Creada por Playtech, es el juego más célebre de la serie Age of the Gods. Lo mejor de esto es que el pozo que se acumula crece luego de las apuestas realizadas en el total de juegos que forman la serie.

Kingdoms Rise: Legion Uprising

Igualmente diseñada por Playtech, es una tragamonedas que brinda un jackpot dividido con los otros juegos de la serie. Un imperdible de la colección de la marca.

Precaución con los videos de tragamonedas que se basan en películas

Aunque suene exagerado, esto puede hacer perder el hilo de lo que se gasta en este tipo de juegos. Tené en cuenta siempre jugar responsablemente. Las tragamoendas diseñadas de manera llamativa y novedosa, pueden hacerte pasar largos ratos jugando sin obtener ventaja alguna.

Conseguí data sobre el hot rate y la frecuencia de abonos

Como sucede con casi todo, en el juego de azar también hay que considerar que cuanto más informado esté el jugador, mejor elección hará. Contar con esto sobre los juegos, proveedores y casinos favorece el entretenimiento sin pérdidas.

Las tragamonedas que mejor pagan

Es posible que juegues a cualquiera de las tragamonedas que sumamos al Top de los mejores. Entre los más y más elegidos están: Casimba, Ditobet, 888 Casino y 22Bet. Sin embargo existen otros tantos juegos innovadores y clásicos imperdibles para vibrar en grande y cobrar buenas cifras.

En Focus Latinoamérica continuamente estamos informando a nuestros lectores acerca de las novedades de los mejores casinos online y aquellos que más pagan. No te pierdas las notas de las casas más afamadas y sus juegos populares.

