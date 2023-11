Si bien no es tan sencillo, es posible ganar dinero real con los juegos de casino conociendo los pormenores que suben las probabilidades.

Los juegos de casino desde siempre han representado curiosidad y pasión para muchos. El solo hecho de tener la probabilidad de alcanzar la suerte y ganar un premio atractivo es permanente frente a las máquinas. Y, si bien ciertos juegos dependen casi exclusivamente del azar, para otros la práctica y las estrategias ayudan mucho a alcanzar fortuna.

Ganar en la tragaperras, la ruleta y el blackjack tiene poco de imposible a pesar de la fama de que la banca siempre triunfa y que cada juego suma complejidad. Con algunos trucos y consejos a aplicar acerca de cómo ganar en el casino físico y online, la suerte puede estar de este lado. En lo que sigue explicamos cómo subir las posibilidades de ganar con estas ayudas extras.

¿Cómo se juega al casino?

Al momento de saber cómo se juega al casino, factores como la seguridad, regulaciones y necesidades juegan un papel importante en el entendimiento y la elección. Disfrutar entretenimientos de casino de dinero real, en variedad de límites y formatos implica:

Ciberseguridad

Clave a la hora de jugar de forma virtual. Una forma sencilla de asegurarse es en Chrome ir al cuadro donde figura el dominio de la web y visualizar la figura del candado. Es fundamental comprobar que se trate de una sala regulada previo a colocar los números de la tarjeta.

Asimismo, es clave que el casino elegido cuente con buena atención a los clientes. La mejor forma de asegurar que los pagos y premios sean gestionados de modo seguro.

Regulación

Los casinos en línea, más allá de su tamaño, deben cumplir un total de requisitos para alcanzar las licencias que admiten su operación legal. Si la casa en la que se juega no muestra credenciales, significa que muy probablemente no las tenga y por lo tanto la seguridad está en riesgo. La licencia asegura regulación de acuerdo a la ley del país en el que opera.

Ver también: Trucos y tips actualizados: descubre cómo ganar en el casino virtual

Optar por casinos según las necesidades

Los casinos virtuales son algo más que una representación online de las salas físicas. Al ser virtuales favorecen bastantes más opciones que los tradicionales, y así su oferta de juegos como tragamonedas y slots es doblemente emocionante.

Es posible hallar diferentes alternativas y configuraciones con temáticas variadas y bonos para jugar a lo grande y entretenerse. Películas, series y personajes suelen inspirar los juegos y conseguir que las personas se diviertan de mil formas.

En estas plataformas y apps, no solo se encuentran los juegos clásicos como la ruleta, el póker o el blackjack, también repuntan las apuestas deportivas por equipos, deportes y países y slots.

Medios de abono

Los casinos virtuales habitualmente brindan diferentes medios de pago. Por regla, la mayoría apta tarjetas online y Paypal, así como tarjetas de crédito de bancos reconocidos.

Cómo ganar en las máquinas del casino

Entre las alternativas para saber cómo ganar en las máquinas del casino físico y online, para los especialistas destacan algunos consejos que vemos a continuación.

Fijar un presupuesto y saltear los límites

Como sucede con otros juegos, la regla principal a la hora de poner dinero real en el casino es establecer un monto y no sobrepasarlo bajo ninguna circunstancia.

El bankroll debe ser siempre un monto que pueda perderse sin grandes problemas. Por lo tanto, no es recomendado poner en juego dinero personal o familiar en juegos de casino.

Establecer un límite diario o semanal es clave para este tipo de depósitos y apuestas. Una vez ganado algún monto, por menor que sea, ya se puede volver a reinvertir o sumar algo más de presupuesto, antes no.

Se debe tener en cuenta que los juegos de casino son entretenimiento puro, se diseñan para que la casa siempre tenga una ventaja y que más de una vez se perderá antes de ganar.

Autocontrol y estabilidad

Siempre que se piense en jugar casino, los especialistas en la temática consideran que el estado emocional tiene un rol clave. En este sentido, el nerviosismo o la falta de confianza pueden obran en contra de algunos aficionados y llevarlos a tomar malas decisiones al apostar, jugar e intervenir en dinámicas.

Por esta razón, en los juegos conviene pautar estrategias y pensar cuidadosamente las jugadas siguientes.

También, observar en detalle a los rivales. Alicientes como las bebidas o sustancias conviene dejarlas de lado, y moderar la presión a tolerar, viendo cuando es conveniente seguir o retirarse de una mesa.

Ganar destreza con los demos

Un buen punto para obtener habilidad con las reglas de casino online es probar los juegos gratis en los modos de demostración.

Usar esta alternativa para ganar práctica en las estrategias y conocer en detalle la operativa del juego es clave. Además, es el mejor modo de conocer cuáles son las apuestas disponibles en el juego.

Así, cuando llegue la hora de apostar contarás con más seguridad sobre el juego, y estarás al día con las particularidades de cada máquina, en azar y mesas.

Hacer rendir los bonos de casino y clubes

Son muchos los casinos que ofrecen ofertas y promociones habituales para los jugadores nuevos y los frecuentes. Esto se hace para agasajar al cliente y generar fidelidad con la marca. Los bonos ayudan a extender las sesiones de juego y conseguir más chances de ganar en alguna partida. Claro que, se debe prestar cuidado a las condiciones de la promoción para garantizar que se cumpla.

Otro de los beneficios de los casinos de este tipo es que es posible unirse al club de fidelidad, siempre que dispongan de ello. En general, se ingresa alcanzando puntos por depósitos y apuestas en juegos. Ofrecen diferentes ventajas como elevar la rentabilidad de las máquinas y dinámicas.

Ver también: Casino online Argentina con MercadoPago, ¿qué casas operan con el sistema?

Optar por juegos con RTP alto

Repasar las características de los juegos previos a la apuesta.

Entre los indicadores está el RTP, que muestra el promedio de apuestas que retornan al jugador como ganancias y premios. Lo fundamental está en buscar máquinas con retorno cercano al 100, o arriba del 95, como muchos de los que ofrecen las casas online más destacadas.

En estas se puede ganar más número de recompensas, aunque sea en menos cantidad, pero más frecuentemente, algo que suma a la ganancia personal.

El RTP es un valor cercano que se toma sobre miles de jugadas y apuestas probables.

Ahora sí, repasemos los trucos.

Trucos para ganar en las máquinas de casino

Las tragamonedas suelen ser las grandes atracciones de los casinos debido a que con muy pocos saberes o técnicas se puede iniciar un juego.

Ganar dinero en las máquinas no solo es tema de suerte. Existen estrategias a largo plazo que ayudan a subir las chances de victoria y mejoran la experiencia. Si bien conviene saber que no son infalibles, ayudan a entretenerse en grande y aumentar las probabilidades.

Si bien los trucos para ganar en las máquinas de casino como las que veremos a continuación ayudan, hay que tener presente que se trata de azar y por lo tanto este factor tiene mucho que ver en el juego, más allá de la estrategia alcanzada. Aun así, si la suerte está de lado y se une, se puede triunfar siguiendo tips como estos:

Hacerse socio del casino

Como venimos viendo, ser parte de un club de casino puede traer muchas ventajas. Contrario a lo que a veces se piensa, se consiguen buenos descuentos y rondas gratuitas y muchos incentivos que extienden el tiempo de juego y elevan las posibilidades de triunfo.

Límite de dinero

Al jugar en las máquinas, hay que comprometerse a no sobrepasar cierto presupuesto y armar la estrategia desde ese monto.

Optar por la máquina con más RTP

Es igual si la máquina tragaperras cuenta con un gran diseño, cautiva más público o tiene reglas más retocadas: lo más interesante a saber es qué RTP ofrece y jugar en los cercanos al cien, como decíamos más arriba. Estos son los que al otorgar un premio atractivo devuelven más.

Conocer cómo activar rondas de bonificación en máquinas

Estas rondas son un elemento clave para extender el tiempo de juego. El más interesante es el relacionado con que durante las mismas no se está pagando así que las chances son extras. Otro motivo por lo que estas rondas son interesantes de alcanzar es que el dinero de los premios siempre es más alto que en una ronda normal.

Vale recordar que cada máquina tiene sus reglas y condiciones para lograr bonificaciones.

Atención a las progresivas

Si bien en numerosos casinos están de moda las maquinas tragaperras progresivas, estas son las que el jackpot o bote sube de acuerdo al dinero invertido por el jugador. Si bien puede tentar, el ratio de triunfo es muy menor al de otras máquinas ya que las victorias son cuantiosas, pero puntuales y de vez en cuando, solo para atraer al resto.

En los casinos online, aprender primero cómo funciona la maquina aprovechando las jugadas gratuitas de sus máquinas es un plus. Si bien no se gana porque no se apuesta, permite comprender cómo opera cada máquina, cómo ganar rondas de bonos y subir las habilidades como jugador.

Secretos para ganar en juegos de azar

Cada entretenimiento cuenta con un funcionamiento diverso, por eso lo más importante entre los secretos para ganar en juegos de azar está en centrarse en aquel que más se domine.

Mientras que en las opciones de bingos y loterías existe una operatoria sencilla, otros como el blackjack y la ruleta tienen reglas de funcionamiento muy diferentes. En cambio, las apuestas deportivas necesitan de un conocimiento puntual de los equipos, las competiciones y más, y juegos como el póker requieren mucho de habilidad y práctica aprovechando bonificaciones.

Lo ideal entonces para ganar dinero en juegos de azar, es optar por el juego que mejor se nos da y armar estrategias y pautas en torno a él. Así como llevar a cabo una buena gestión del presupuesto y conocer todo sobre el sistema. En otros, dejarse llevar más por el azar o prestar atención a la actuación de los rivales, registrar las jugadas y tener el control de las expectativas es clave.

Lo dicho hasta acá, lo esencial para ganar en el casino está en comprender profundamente el juego y la capacidad para gestionar el bank, evitando pérdidas. Utilizar bien el presupuesto y jugar juegos dominados, favorece la apuesta que permite recuperar el total o algo de los invertido, evitando grandes pérdidas.

Ver también: Juegos en casinos gratis, lo más nuevo para jugar online