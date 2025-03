Juego online en Argentina: en Córdoba volverán a insistir con la derogación de la ley

Un grupo de legisladores cordobeses presentó un proyecto de ley para derogar la Ley N°10.793.

Argentina.- A más de un año del lanzamiento oficial del juego online en Córdoba, un grupo de legisladores volverá a insistir en la Legislatura provincial con un proyecto para derogar la Ley N°10.793, que regula la modalidad en el territorio. Cabe recordar que la legislación fue aprobada en diciembre de 2021 y modificada el año pasado, luego de que intentaran derogarla sin éxito.

El presidente del bloque de legisladores del Frente Cívico, Walter Nostrala, recordó que en 2024 el oficialismo no acompañó el pedido de derogación de la normativa, y que este año insistirán con el tratamiento en comisión.

En ese sentido, según informó el medio local La Voz, Nostrala dijo: “El año pasado no pudimos lograr la derogación de esta ley, nos faltó muy poco, pero dijimos que perdíamos una batalla, pero la guerra contra el juego online no la vamos a abandonar. Desde nuestro bloque seguimos sosteniendo que el Estado no puede ser socio del juego, que lo único que logra es enriquecer a unos pocos a costa de enfermar a nuestros chicos”. Nostrala volvió sobre la batalla contra la ludopatía y el trabajo para impedir que los menores lleguen a las apuestas virtuales.

Y aseguró: “Es alarmante, desesperante el desastre que está ocasionando la ludopatía en niños y adolescentes, vamos a insistir para que el gobernador (Martín) Llaryora decida en favor de la gente y no de un grupo muy reducido de empresarios inescrupulosos que no le importa llenarse los bolsillos de dinero a costa de la salud de nuestros chicos”.

En los fundamentos del proyecto, el Frente Cívico cargó también contra algunos de quienes fueron legisladores de Juntos por el Cambio en 2021, como los autores de la normativa que permitió a Córdoba las apuestas virtuales. En el escrito, el bloque de legisladores opositores apuntó a Silvia Paleo y Orlando Arduh, dos de los promotores del proyecto y que hoy integran las filas del oficialismo en el llamado Cordobesimo, en la Municipalidad de Córdoba y en el equipo del Ministerio de Gobierno, respectivamente.

Desde el bloque opositor argumentaron: “La afirmación del exlegislador Arduh realmente no resiste razonamiento serio de un representante de los cordobeses. En palabras más o menos, es admitir, es reconocer el flagelo en que están siendo afectados niños, pero anteponiendo que, además, el Estado no recibe tributo por tal actividad. A esta altura, nos formulamos el siguiente interrogante. ¿Es acaso más importante regular el juego para asegurar la tributación al Estado? ¿Entonces, regular y obtener tributación hacia el Estado provincial, limpia o elimina el daño a los menores por su participación?”.

También se pidió que se tenga en cuenta la palabra de la Pastoral Social y del arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, con rechazos a la normativa y la continuidad de la habilitación de las apuestas en línea.

Cabe recordar que las plataformas que operan actualmente en la provincia bajo la regulación de la Lotería de Córdoba, son: Betsson, PlayCET, bplay y Jugadón.

Cambios en la ley

En una maratónica jornada legislativa, en septiembre del año pasado se logró frenar la derogación de la ley que autoriza y regula el juego online en la provincia de Córdoba. En una reñida votación que concluyó con 35 votos por lado, fue el presidente de la Cámara, Facundo Torres Lima, quien con su voto logró desempatar la cuestión y avanzar hacia la modificación de la Ley 10.793, promulgada en 2021.

Para que la ley continúe vigente, desde el oficialismo, a través de la legisladora María Acevedo, se promovieron una serie de cambios a la norma, específicamente en los Artículos 8, 14 y 20, además de incorporar el Registro de datos Biométricos dentro del Registro de Jugadores para evitar el acceso a menores, como punto clave de la reforma.

También, se avanzó en dotar a la autoridad de aplicación –Lotería de Córdoba– de los mecanismos necesarios para el control de la publicidad y la realización de campañas de prevención de manera obligatoria.

En su exposición en el recinto, Acevedo enumeró las modificaciones introducidas a la ley de juego online:

Se incorpora dentro del Registro de Jugadores , el registro de datos biométricos “para asegurarnos que ningún menor apueste en los sitios legales habilitados”.

, el registro de datos biométricos “para asegurarnos que ningún menor apueste en los sitios legales habilitados”. Se propone la regulación de la publicidad . Se prohíbe la publicidad dentro del horario de protección al menor y la publicidad en vía pública en la que se incentive a apostar. Además, se prohíbe la publicidad en eventos masivos, musicales, artísticos y culturales en que participen niños y adolescentes.

. Se prohíbe la publicidad dentro del horario de protección al menor y la publicidad en vía pública en la que se incentive a apostar. Además, se prohíbe la publicidad en eventos masivos, musicales, artísticos y culturales en que participen niños y adolescentes. Se propicia la regulación de la figura del influencer , “quizás los mayores promotores de sitios de apuestas hoy en día, lo cual nos permitirá ante la promoción del juego ilegal denunciarlos en los términos del artículo 301 bis del Código Penal”.

, “quizás los mayores promotores de sitios de apuestas hoy en día, lo cual nos permitirá ante la promoción del juego ilegal denunciarlos en los términos del artículo 301 bis del Código Penal”. Se solicita a los proveedores de servicios de internet y telefonía celular que brinden a sus clientes en la provincia de Córdoba la prohibición de acceso a sitios de apuestas ilegales . “Esto evitara la evasión de los controles geográficos que hoy se realizan con una BPE. Para ello, la Lotería de Córdoba comprará una base actualizada en tiempo real y a nivel mundial de sitios de apuestas. Además, la Lotería ya tiene a disposición aplicaciones gratuitas que bloquean más de 80 mil sitios de apuestas.

. “Esto evitara la evasión de los controles geográficos que hoy se realizan con una BPE. Para ello, la Lotería de Córdoba comprará una base actualizada en tiempo real y a nivel mundial de sitios de apuestas. Además, la Lotería ya tiene a disposición aplicaciones gratuitas que bloquean más de 80 mil sitios de apuestas. El proyecto le da relevancia a los programas de prevención y asistencia ante los efectos no deseados de las apuestas que estarán a cargo de los ministerios de Salud y de Educación en conjunto.

de las apuestas que estarán a cargo de los ministerios de Salud y de Educación en conjunto. Se destaca la necesidad de aprobar por ley estos programas para dotarlos de financiamiento especifico. “Es un compromiso asumido por el gobernador”.

Se crea un Consejo Consultivo en materia de juego en línea en la provincia. Tendrá como finalidad la elaboración de estudios y propuestas en la materia. Así como el asesoramiento a la autoridad de aplicación.

en materia de juego en línea en la provincia. Tendrá como finalidad la elaboración de estudios y propuestas en la materia. Así como el asesoramiento a la autoridad de aplicación. Se propone restringir el acceso a páginas de apuestas a aquellas personas que son beneficiarias de asistencia social.