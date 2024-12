Juego musical de la semana: Play’n GO invita a celebrar las leyendas con «Lordi Reel Monsters»

Cada semana de diciembre, Play’n GO celebra un título musical electrizante diferente en su línea de slots con temas musicales.

Comunicado de prensa.- Play’n GO está subiendo el volumen con su línea repleta de estrellas de icónicos juegos de tragamonedas con temas musicales. Cada semana de diciembre, el proveedor celebra un título musical electrizante diferente, repleto de bandas legendarias y una sinfonía dinámica de características. “Ya sea que te guste ‘Def Leppard Hysteria’ o girar los carretes con ‘KISS Reels of Rock’, te espera un viaje emocionante de proporciones épicas”, dijo el equipo de Play’n GO acerca de esta iniciativa.

«Lordi Reel Monsters» – 20 de diciembre

Es hora de prepararse para un viaje épico por el mundo de Lordi, la banda de metal finlandesa conocida por sus personajes monstruosos. «Lordi Reel Monsters» llevará a los jugadores a un mundo de funciones divertidas y espeluznantes y ganancias monstruosas.

Características clave:

Monster Wilds: los jugadores deben tener cuidado con los monstruosos comodines, que multiplican las ganancias.

los jugadores deben tener cuidado con los monstruosos comodines, que multiplican las ganancias. Función Rock The Monster : La pantalla se llena con los símbolos de Lordi para tener la oportunidad de asegurar emociones rockeras.

: La pantalla se llena con los símbolos de Lordi para tener la oportunidad de asegurar emociones rockeras. Free Spins Fiend: Los jugadores pueden activar giros gratis con Stacked Wilds: ofrece un potencial escalofriante para obtener grandes pagos.

Lordi, la banda de metal finlandesa conocida por sus personajes monstruosos y representaciones teatrales, fue formada en 1992 por el líder Sr. Lordi, la banda ganó fama internacional después de ganar Eurovisión en 2006 con su exitosa canción «Hard Rock Hallelujah». Conocida por sus elaborados trajes y temas inspirados en el terror, Lordi combina hard rock y heavy metal en un paquete único y electrizante.

Lordi es más que una simple banda: es un espectáculo. Con sus grandes personajes y shows cinematográficos, cada miembro encarna un personaje monstruoso único, desde criaturas no muertas hasta bestias aterradoras. Sus álbumes combinan temas de terror con himnos metálicos, lo que los convierte en un elemento básico en el mundo del heavy metal. A lo largo de los años, han cultivado una base de fans dedicada con éxitos como «Would You Love a Monsterman?» y “Blood Red Sandman”: demostrando que su mezcla de teatralidad, humor y energía del hard rock es una fuerza imparable.