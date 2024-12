Ley de regulación del juego en Galicia: el Parlamento publicó modificaciones

Entre los cambios, se establecen nuevos criterios para la concesión de autorizaciones de máquinas de juego.

España.- El Parlamento de Galicia aprobó modificaciones en la Ley 3/2023, reguladora del juego en la comunidad autónoma. Según se publicó en el Boletín Oficial, se establecen nuevos criterios para la concesión de autorizaciones de máquinas de juego.

Entre las modificaciones, se indica que cuando el número de autorizaciones sea limitado, su otorgamiento deberá realizarse mediante concurso público. Además, no podrán instalarse más de dos máquinas de juego por local de restauración y ocio, y estas no podrán ser del mismo tipo. Las autorizaciones ya concedidas para máquinas de tipo B no se incluirán en las nuevas limitaciones hasta el 1º de enero de 2025.

Otra de las modificaciones es la obligatoriedad de los establecimientos de contar con sistemas de control de acceso actualizados. Los sistemas deben impedir el ingreso a personas que figuran en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego de Galicia, garantizando además el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

También se modifican procedimientos relacionados con la infraestructura y diseño de establecimientos. Cualquier cambio sustancial en los planos originales deberá ser aprobado por el órgano competente, asegurando la coherencia con las normativas actuales.

Por otro lado, este año, la Xunta de Galicia otorgó la licencia al Grupo Comar para abrir un nuevo casino en Santiago de Compostela. El nuevo establecimiento estará situado en el número 8 de la avenida de Vilagarcía, cerca de la Plaza de Vigo y del corazón del Ensanche compostelano. Este será el primer casino de Santiago de Compostela, y el Grupo Comar será el encargado de presentar la oferta de juego para la ciudad.

Este logro llega después de un intento fallido de la empresa para establecerse en el hotel Araguaney, debido a la proximidad del Bingo Costa Verde en la rúa Montero Ríos. Sin embargo, ahora la Xunta ha concedido la licencia, y ya han comenzado las obras en el interior del nuevo local.