Juan Matías Méndez, Sportradar: “La regulación es enormemente positiva para la integridad y el deporte limpio”

Juan Matías Méndez, director de desarrollo de negocio de Sportradar, profundiza en el panorama del sector de las apuestas deportivas.

Entrevista exclusiva.- Mientras el sector deportivo se enfrenta a la amenaza omnipresente del arreglo de partidos, Juan Matías Méndez, director de desarrollo de negocio de Sportradar, habla de los retos globales en el dinámico mundo de las apuestas deportivas, de la evolución de la normativa en Brasil y del enfoque polifacético de la empresa para combatir la manipulación.

¿Cómo valora el entorno en el sector de las apuestas deportivas, a raíz de las recientes investigaciones relacionadas con la manipulación de resultados en diferentes disciplinas, como el fútbol y el tenis?

Sabemos que existen redes de amaño de partidos y que tienen como objetivo muchos eventos deportivos a todos los niveles, como viene ocurriendo desde hace varias décadas. En lo que llevamos de 2023, hemos detectado 1.201 partidos sospechosos en 100 países de todo el mundo.

La amenaza continua del amaño de partidos está a la vista de todos, y en Sportradar estamos plenamente comprometidos a ayudar a detectar el amaño de partidos, prevenirlo, investigarlo y apoyar a nuestros socios para ayudar a sancionar y procesar a las personas implicadas.

Las organizaciones colaboran estrechamente con nosotros en la consecución de estos objetivos, pero la lucha es continua, con una evolución constante tanto de los amañadores de partidos, que adaptan sus métodos, como de los que trabajamos en la lucha contra el amaño de partidos, que desarrollamos y mejoramos constantemente nuestra tecnología, herramientas y habilidades para contrarrestar la amenaza que representan.

¿Considera que los casos investigados en Brasil, con la Operación Máximum II, aceleraron la regulación del sector?

Basándonos en nuestra experiencia en otros mercados y en lo que respecta a la regulación, países como España, Francia y el Reino Unido han establecido una legislación específica para el sector, creando un entorno regulatorio sólido para operadores y apostantes. Cada uno de estos países tiene sus propios requisitos para obtener licencias, garantizar la seguridad de los apostantes y combatir las actividades ilegales.

Durante los años anteriores, llamamos la atención sobre este tema y nos asociamos con las partes interesadas pertinentes a nivel nacional y estatal. También firmamos un Memorando de Entendimiento con la Policía Federal para apoyar las investigaciones y respaldar sus esfuerzos por atajar este problema en constante crecimiento.

Con el avance de la regulación en el mercado, Brasil puede posicionarse junto a naciones que ya legislan y tienen leyes específicas dirigidas a las apuestas deportivas.

¿Cree que esta práctica acabará en Brasil con la regulación de las apuestas deportivas?

Las razones por las que el amaño de partidos sigue afectando al deporte mundial -incluido el brasileño- son complejas, pero hay varios factores de riesgo clave, entre los que destacan las preocupaciones económicas de los jugadores y sus clubes y la falta de medidas preventivas y de protección de la integridad.

La inestabilidad económica de los clubes y las ligas y su consiguiente repercusión en los salarios y el bienestar de los jugadores, entrenadores, directivos e incluso ejecutivos de los clubes puede hacerlos más susceptibles a los amaños de partidos por parte de grupos del crimen organizado y otros oportunistas como medio de compensar la pérdida de ingresos.

Además de esto, los países y las regiones siguen manteniendo lagunas en materia de legislación, en términos de códigos deportivos o leyes penales. Las agencias y organismos oficiales no siempre están preparados para comprender la magnitud y sofisticada arquitectura de las tramas, su coordinación internacional, modus operandi y tendencias.

En resumen, el amaño de partidos se ha convertido en terreno abonado para organizaciones que buscan mayores beneficios y menores riesgos.

La regulación es enormemente positiva para la integridad y el deporte limpio, ya que significa que existen canales para que los operadores de apuestas informen de actividades sospechosas a los reguladores y a las ligas, y permite una mayor comunicación entre todas las partes interesadas del deporte.

En un mercado no regulado, no existe una pista de auditoría que permita identificar a los apostantes que están detrás de las apuestas sospechosas (algo importante para las investigaciones), ya que no hay mecanismos de notificación que faciliten el intercambio de información. Sin embargo, con las disposiciones adecuadas, la lucha contra el amaño de partidos se ve reforzada por una infraestructura de apuestas deportivas sana y transparente.

Sin embargo, la reglamentación por sí sola no “curará” el amaño de partidos de la noche a la mañana, sino que es necesario que todas las partes interesadas, como los organismos deportivos y las fuerzas del orden, inviertan y actúen constantemente.

La próxima regulación del mercado brasileño de apuestas deportivas representa un avance que todos los que nos preocupamos por la integridad del deporte en Brasil deberíamos considerar como una importante oportunidad de cambio.

En Sportradar creemos en un enfoque holístico de estos retos, en el que los organismos deportivos, los proveedores de servicios y las fuerzas del orden trabajen juntos para hacer frente al amaño de partidos.

¿Cuáles son las claves para evitar la manipulación de resultados?

Las medidas que pueden tomarse para tratar de evitar el amaño de partidos varían en función de cada caso, dependiendo de la situación. Dicho esto, Sportradar Integrity Services, en su lucha contra el amaño de partidos, aborda la cuestión de varias maneras diferentes pero relacionadas entre sí.

La primera de ellas gira en torno a la prevención, y Sportradar Integrity Services organiza talleres educativos para los clubes y las ligas asociadas en todo el mundo. Esta educación detalla los peligros de involucrarse en el amaño de partidos, además de presentar a la audiencia de jugadores, oficiales y entrenadores el modus operandi de los amañadores de partidos, y da a entender a estas personas las mejores prácticas relativas a la denuncia de cualquier acercamiento.

El seguimiento y la detección de apuestas es también una herramienta crucial para la prevención del amaño de partidos. Las federaciones de todos los deportes deberían utilizar la supervisión de apuestas, que Sportradar Integrity Services proporciona gratuitamente a través del Universal Fraud Detection System (UFDS).

A pesar de los esfuerzos de todos los implicados y de la educación de los individuos, es crucial que se mantenga la visibilidad sobre el panorama mundial del amaño de partidos, y la supervisión de las apuestas es fundamental para garantizar que, si existe un problema, se detecte.

También se necesita inteligencia e investigación. El equipo de Inteligencia e Investigaciones de Sportradar es una sofisticada unidad de inteligencia que ofrece productos y servicios de diligencia debida, supervisión e investigación que proporcionan apoyo a medida para mitigar los riesgos y amenazas en una amplia gama de cuestiones a las que se enfrentan los organismos deportivos.

Si bien es necesario imponer sanciones a las personas directamente implicadas en el amaño de partidos, para evitar que se produzca es necesario identificar la fuente de la manipulación, y mediante esta labor de inteligencia se pueden detectar las señales de alarma antes de que se manifieste el problema, a través de medidas preventivas como la realización de la diligencia debida sobre jugadores, entrenadores, inversores y patrocinadores.

También puede ser útil imponer penas más severas a los culpables de amaño de partidos, ya sea por su federación deportiva o ante un tribunal. Desgraciadamente, esto a veces ni siquiera es posible porque los países carecen del marco jurídico para perseguir el amaño de partidos. Y sí, una mayor cooperación también es clave en la lucha contra el amaño de partidos.

Redes como el Intercambio de Integridad de Sportradar son cruciales, ya que reúnen a las partes interesadas del sector de las apuestas deportivas para aunar recursos e intercambiar información, lo que permite abordar la corrupción desde distintos aspectos del sector, lo que solo puede ser positivo en esta lucha permanente.

Estas soluciones son componentes cruciales para el éxito de una estrategia contra el amaño de partidos; sin embargo, es la forma en que la federación deportiva específica, o preferiblemente, un regulador nacional aplica sus estrategias lo que tiene el mayor impacto.

Es crucial un enfoque verdaderamente holístico, en el que los proveedores de servicios de integridad, los organismos deportivos, las casas de apuestas y las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y de la investigación trabajen conjuntamente y compartan información clave sobre quienes están detrás de los intentos de amaño de partidos, identificando a los apostantes sospechosos, a los jugadores corruptos y a los individuos que realmente orquestan la manipulación de los partidos.

Por último, Sportradar Integrity Services ha comprendido el valor real de contar con conocimientos locales en todos estos procesos, no solo por las necesidades lingüísticas, sino también por la comprensión general de las necesidades de las partes interesadas locales. Durante los últimos años, hemos creado un equipo local fuerte y bien informado, capaz de proporcionar informes de calidad de alto nivel, seguimientos para explicar los casos en detalle y responder a las consultas locales para apoyar las investigaciones de nuestros clientes.

Nuestro equipo puede respaldar a nuestros socios en todos y cada uno de los aspectos relacionados con temas de integridad, algo muy valorado por los clientes y las autoridades locales.

¿Cómo puede colaborar Sportradar con las empresas? ¿Cuál es el distintivo de sus servicios?

Sportradar Integrity Services es un proveedor líder de soluciones de monitorización, inteligencia, educación y consultoría para organizaciones deportivas, autoridades estatales y cuerpos de seguridad, con el fin de apoyarles en la lucha contra el amaño de partidos y la corrupción.

El núcleo de la supervisión de apuestas de la empresa es nuestro UFDS, basado en inteligencia artificial (IA), que analiza anualmente más de 900.000 partidos de más de 70 deportes.

Hace dos años, Sportradar se comprometió firmemente a ofrecer el UFDS, de forma gratuita, a cualquier federación o liga deportiva que quisiera utilizarlo. En la actualidad, más de 180 socios confían en el UFDS para sus necesidades de seguimiento de apuestas.

Esto forma parte del compromiso de la empresa de proteger la integridad del deporte mundial y de poner el sistema al alcance de todos. Si una liga desea utilizar el UFDS, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros para iniciar una colaboración.

Nuestra otra iniciativa gratuita para apoyar la causa contra el amaño de partidos es el Intercambio de Integridad de Sportradar, una red mundial de operadores de apuestas que comparten con Sportradar posibles problemas de integridad e incidentes de apuestas sospechosos.

Esta red ya está mejorando el flujo de información entre todas las partes interesadas (deportes, policía, autoridades reguladoras y empresas de apuestas), ayudando a que las investigaciones se pongan en marcha más rápidamente y mejorando sus posibilidades de éxito.

Una vez más, los operadores de apuestas solo tienen que ponerse en contacto con Sportradar y obtener más información sobre cómo pueden unirse gratuitamente a nuestra Bolsa de Integridad.